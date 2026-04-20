Zadarska županija iz subvencije isključila sve osim vjenčanih parova. Odluku brane AI slikom

Hrvati su nacija koja je sve starija, više nas umire nego što se rađa, a ekonomske prilike nisu takve da se mladi lagano odlučuju na djecu. I zato je demografska obnova nasušno potrebna, a svaka mjera koja ima smisla i rezultate i više nego dobrodošla. Jednu takvu mjeru je Zadarska županija na svojoj službenoj Facebook stranici odlučila braniti od oporbe uz AI generiranu fotografiju mlade obitelji s troje djece, koji stoje zagrljeni ispred kuće kakve su tipične za SAD, dok iza vijori hrvatska zastava. No krenimo redom.

U Hrvatskoj su aktivne brojne mjere koje bi trebale pomoći mladima i utjecati na to da ranije zasnuju obitelj. Jedna takva je i u Zadarskoj županiji koja subvencionira stambene kredite.

- Kroz ovu mjeru želi se olakšati kupnja, izgradnja ili dogradnja doma te pružiti konkretna financijska potpora obiteljima koje žele ostati živjeti na području županije. Program se provodi u suradnji s pet poslovnih banaka: Erste, OTP, HPB, Agram i Raiffeisen bankom, a namijenjen je obiteljima s prebivalištem u Zadarskoj županiji. Visina subvencije ovisi o broju članova kućanstva. Tako dvočlane obitelji mogu ostvariti potporu od 210 eura mjesečno, dok obitelji s pet i više članova imaju pravo na subvenciju do 300 eura mjesečno, odnosno do 3600 eura godišnje. Pravo prijave imaju obitelji s najmanje dva člana i prebivalištem na području Zadarske županije, pri čemu podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 45 godina - piše u objašnjenju.

I sam župan Josip Bilaver kaže da su prepoznali da je stambeno pitanje jedna od osnovnih prepreka mladima za osnivanje obitelji.

- Želimo mladim obiteljima poslati jasnu poruku da ovdje mogu planirati svoju budućnost, zasnovati dom i ostati živjeti u svom kraju. Rješavanje stambenog pitanja jedan je od najvećih životnih izazova, a Zadarska županija ovim programom želi biti stvarna potpora obiteljima koje grade svoj život upravo ovdje. Ovo je mjera koja ima i demografsku i razvojnu vrijednost jer nam je cilj da mladi ljudi ostanu živjeti na području naše županije - rekao je.

I to je odlično! Dok se ne dođe do popisa uvjeta, od kojih je jedan 'vjenčani list'. To bi značilo da samohrani roditelji i izvanbračne zajednice, iako izjednačene pred zakonom s bračnim zajednicama, ne mogu aplicirati za ovu subvenciju. Čak ni ako već imaju dijete. Valja spomenuti i da je prema popisu iz 2021. godine, u Zadarskoj županiji 6.473 samohranih majki i 1.569 samohranih očeva, 1.178 izvanbračnih parova s djecom te 1.127 takvih parova bez djece.

Lokalni SDP jutros je reagirao na ono što zovu 'diskriminatornim uvjetima', a Zadarska županija je odlučila oglasiti se na Facebooku.

- Program "Tu sam rođen" 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐬𝐤𝐚 𝐣𝐞 𝐦𝐣𝐞𝐫𝐚 Zadarske županije s jasnim ciljem — zadržati mlade ljude u svom rodnom kraju i podržati one koji žele zasnovati obitelj. Upravo zato program nosi naziv "Za obitelji Zadarske županije" i upravo zato je usmjeren prema bračnim zajednicama kao temeljnom obliku zasnivanja obitelji u demografskom smislu. To nije diskriminacija — to je jasan i legitiman strateški cilj koji provodi sve više europskih zemalja suočenih s demografskim izazovima. Razumijemo da u suvremenom društvu postoje različiti oblici zajedničkog života i poštujemo svaki od njih. No, pravo nositelja javnih politika jest definirati ciljanu skupinu demografske mjere — kao što to čine i državni programi poput APN-a ili mjere Vlade RH. Vijećnik Zubčić slobodan je imati drugačije mišljenje o tome kako treba izgledati demografska politika. Mi smo svoje mišljenje pretočili u konkretnu mjeru — i stojimo iza nje - napisali su.

Kako je i fotografija generirana AI-jem, tako i ova objava zbog povlaka izgleda kao da ju je kreirao AI. Nije dugo trebalo da im ne stigne odgovor.

- Pružili smo priliku da župan Bilaver prizna grešku. On to odbija. Jasno poručuje da jednoroditeljska obitelj, samohrana obitelj ili izvanbračna obitelj NISU obitelj. To vam u stvarnom životu izgleda ovako. Žena koja se rastavila zbog nasilja u obitelji nema pravo na subvenciju. Zamislite da otac djeteta tragičnim slučajem premine prije vjenčanja ni u tom slučaju žena ne bi imala pravo na ovu subvenciju. Župan također očito ne zna, da APN i druga državna tijela ne diskriminiraju sve oblike obitelji jer to jesu obitelji, a ne oblici zajedničkog života kako ih on naziva. S obzirom na sve, već danas ćemo se obratiti upravnoj inspekciji i pučkoj pravobraniteljici jer je na najgrublji način prekršen članak 11. Obiteljskog zakona. Ne postoji zakon o zajedničkim oblicima života kako ih župan naziva. Ne mislimo odstupiti niti trenutka u pravnom pobijanju ove skandalozne diskriminacije. Već smo to dosad dokazivali, i opet ćemo. Jednakost SVIH pred zakonom i mjerama - rekao je SDP-ov Jure Zubčić.