Iz mjere za subvenciju mjesta za stanovanje isključene su mlade udovice i udovci s djecom, izvanbračne zajednice, samohrani roditelji. Iz županije kažu da imaju pravo tako definirati demografsku politiku
Zadarska županija iz subvencije isključila sve osim vjenčanih parova. Odluku brane AI slikom
Hrvati su nacija koja je sve starija, više nas umire nego što se rađa, a ekonomske prilike nisu takve da se mladi lagano odlučuju na djecu. I zato je demografska obnova nasušno potrebna, a svaka mjera koja ima smisla i rezultate i više nego dobrodošla. Jednu takvu mjeru je Zadarska županija na svojoj službenoj Facebook stranici odlučila braniti od oporbe uz AI generiranu fotografiju mlade obitelji s troje djece, koji stoje zagrljeni ispred kuće kakve su tipične za SAD, dok iza vijori hrvatska zastava. No krenimo redom.
U Hrvatskoj su aktivne brojne mjere koje bi trebale pomoći mladima i utjecati na to da ranije zasnuju obitelj. Jedna takva je i u Zadarskoj županiji koja subvencionira stambene kredite.
- Kroz ovu mjeru želi se olakšati kupnja, izgradnja ili dogradnja doma te pružiti konkretna financijska potpora obiteljima koje žele ostati živjeti na području županije. Program se provodi u suradnji s pet poslovnih banaka: Erste, OTP, HPB, Agram i Raiffeisen bankom, a namijenjen je obiteljima s prebivalištem u Zadarskoj županiji. Visina subvencije ovisi o broju članova kućanstva. Tako dvočlane obitelji mogu ostvariti potporu od 210 eura mjesečno, dok obitelji s pet i više članova imaju pravo na subvenciju do 300 eura mjesečno, odnosno do 3600 eura godišnje. Pravo prijave imaju obitelji s najmanje dva člana i prebivalištem na području Zadarske županije, pri čemu podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 45 godina - piše u objašnjenju.
I sam župan Josip Bilaver kaže da su prepoznali da je stambeno pitanje jedna od osnovnih prepreka mladima za osnivanje obitelji.
- Želimo mladim obiteljima poslati jasnu poruku da ovdje mogu planirati svoju budućnost, zasnovati dom i ostati živjeti u svom kraju. Rješavanje stambenog pitanja jedan je od najvećih životnih izazova, a Zadarska županija ovim programom želi biti stvarna potpora obiteljima koje grade svoj život upravo ovdje. Ovo je mjera koja ima i demografsku i razvojnu vrijednost jer nam je cilj da mladi ljudi ostanu živjeti na području naše županije - rekao je.
I to je odlično! Dok se ne dođe do popisa uvjeta, od kojih je jedan 'vjenčani list'. To bi značilo da samohrani roditelji i izvanbračne zajednice, iako izjednačene pred zakonom s bračnim zajednicama, ne mogu aplicirati za ovu subvenciju. Čak ni ako već imaju dijete. Valja spomenuti i da je prema popisu iz 2021. godine, u Zadarskoj županiji 6.473 samohranih majki i 1.569 samohranih očeva, 1.178 izvanbračnih parova s djecom te 1.127 takvih parova bez djece.
Lokalni SDP jutros je reagirao na ono što zovu 'diskriminatornim uvjetima', a Zadarska županija je odlučila oglasiti se na Facebooku.
- Program "Tu sam rođen" 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐬𝐤𝐚 𝐣𝐞 𝐦𝐣𝐞𝐫𝐚 Zadarske županije s jasnim ciljem — zadržati mlade ljude u svom rodnom kraju i podržati one koji žele zasnovati obitelj. Upravo zato program nosi naziv "Za obitelji Zadarske županije" i upravo zato je usmjeren prema bračnim zajednicama kao temeljnom obliku zasnivanja obitelji u demografskom smislu. To nije diskriminacija — to je jasan i legitiman strateški cilj koji provodi sve više europskih zemalja suočenih s demografskim izazovima. Razumijemo da u suvremenom društvu postoje različiti oblici zajedničkog života i poštujemo svaki od njih. No, pravo nositelja javnih politika jest definirati ciljanu skupinu demografske mjere — kao što to čine i državni programi poput APN-a ili mjere Vlade RH. Vijećnik Zubčić slobodan je imati drugačije mišljenje o tome kako treba izgledati demografska politika. Mi smo svoje mišljenje pretočili u konkretnu mjeru — i stojimo iza nje - napisali su.
Kako je i fotografija generirana AI-jem, tako i ova objava zbog povlaka izgleda kao da ju je kreirao AI. Nije dugo trebalo da im ne stigne odgovor.
- Pružili smo priliku da župan Bilaver prizna grešku. On to odbija. Jasno poručuje da jednoroditeljska obitelj, samohrana obitelj ili izvanbračna obitelj NISU obitelj. To vam u stvarnom životu izgleda ovako. Žena koja se rastavila zbog nasilja u obitelji nema pravo na subvenciju. Zamislite da otac djeteta tragičnim slučajem premine prije vjenčanja ni u tom slučaju žena ne bi imala pravo na ovu subvenciju. Župan također očito ne zna, da APN i druga državna tijela ne diskriminiraju sve oblike obitelji jer to jesu obitelji, a ne oblici zajedničkog života kako ih on naziva. S obzirom na sve, već danas ćemo se obratiti upravnoj inspekciji i pučkoj pravobraniteljici jer je na najgrublji način prekršen članak 11. Obiteljskog zakona. Ne postoji zakon o zajedničkim oblicima života kako ih župan naziva. Ne mislimo odstupiti niti trenutka u pravnom pobijanju ove skandalozne diskriminacije. Već smo to dosad dokazivali, i opet ćemo. Jednakost SVIH pred zakonom i mjerama - rekao je SDP-ov Jure Zubčić.
