Zadranin velikog srca: 'Svoju Lunu svaki dan nosim na rivu'

Naš dan je uvijek isti, bez iznimke četiri puta na dan Luna i ja izlazimo iz stana. Prvi izlazak je u 7 sati, zadnji u 23.30. Tristo metara, koliko nam treba do zadarske rive, nosim je na rukama jer su joj stražnje nogice otkazale, i njeno stanje je takvo zadnje dvije godine, i nepromjenjivo je. Kazao nam je to Jovica Glumac (68) iz Zadra, kojeg svi poznaju od nadimkom Ličanin.

Grad je pun turista, a ulice u Varoši, gdje živi vremešna pseća dama sa svojim vlasnicima, su tijesne. Zimi, kad nema ljudi, mnogo je lakše, a ljeti treba imati i posebne manevre kako bi se što brže spustili s vrha poznate zadarske lokacije Četiri kantuna na rivu, gdje Luna kratko prošeće.

- Jednostavno je slaba, to je starost kakva čeka i ljude, nema tu puno mudrovanja. Svoje poslastice voli, pa je za malo mita voljna prošetati nekoliko koraka, koliko već može, kako koji dan - objašnjava Ličanin dok se brine da Luna nije previše na suncu. Povratak u stan traje nekoliko minuta, a patuljasta šnaucerica većinu dana, baš kao prava penzionerka, prespava.

- U svojim najboljim godinama sa mnom je šetala i desetak kilometara na dan. S godinama je toga bilo sve manje, a zadnje dvije teško hoda uopće, no mi smo se obiteljski dogovorili da, dokle god je fizički ne boli i nema patnje, ostaje s nama. Nekad navečer uskoči kći pa je ona ponese van, ali zapravo sam ja glavni Lunin nosač - objašnjava.

Luna danas slavi 16. rođendan, što bi u ljudskim parametrima, kaže Glumac, bilo punih 80.

- Nama rastanci sa svim kućnim ljubimcima padaju teško, svjesni smo svega, ali također Lunu ne damo dokle je god moguće, pa makar to značilo da po kiši, snijegu, suncu, ma u svim vremenskim uvjetima, izlazim s njom, koliko joj treba. Ona ne traži ništa, sa svima se slaže. Ma ne osjetimo je, osim kad moram ponijeti njenih desetak kilograma, i to je to. Zaslužila je mirnu starost - zaključuje.

Ličanin i Luna, dvojac sa šest nogu, od kojih hodaju samo ljudske, nebrojeno su mnogo puta dokazali što je prijateljstvo između čovjeka i psa te što znači odanosti do samoga kraja. Nažalost, neki vlasnici ne misle da se u starosti trebaju brinuti za svoje ljubimce, pa ih se rješavaju jer se ne žele skrbiti za pseće veterane.

- Kod nas je na skrbi dvadesetak starijih pasa, koji nisu bolesni, a ljudi pogrešno misle da udomljavati treba samo štence. Pasji veterani itekako mogu uljepšati nekom par godina života, i to su lijepe obostrane interakcije - kazala nam je Davorka Goić, jedna od Zadranki koje skrbe o napuštenim psima u zadarskom azilu.