Kako RTL ekskluzivno doznaje danas je došlo do sastanka između smijenjene pročelnice zavoda za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, Dijane Zadravac, i ministra Vilija Beroša.

- Drago mi je da je ministar Beroš našao nakon skoro dva mjeseca događanja oko KBC-a vremena i saslušao je i moju stranu. Ono što je on do sad čuo je od one druge strane koja govori da nema nepravilnosti i mogao je čuti gospodina Dulibića, predsjednika Upravnog vijeća. Ja sam mu napokon imala direktnu priliku reći svoju stranu. Sad sam mu rekla o kriminalnim radnjama u KBC-u i isto tako sam mu ukazala na nezakonitu moju smjenu za koju sam mu tražila i urudžbirala da po pravu nadzora utvrdi nezakonitosti moje smjene odnosno upravnog akta. On to po zakonu o općem upravnom postupku može učiniti. Znači, ta moja smjena je nezakonita i ministar može pokrenuti postupak, to mu zakon dozvoljava - rekla je Zadravec za RTL.

Dodala je kako je Beroš rekao da će kontaktirati svoju pravnu službu.

- Ja sam sa svojim odvjetnicima provjerila koji apsolutno kažu da zakonska mogućnost ministra Beroša je da utvrdi nezakonitosti i da ju može na temelju toga objektivnog nadzora i poništiti. Ministar Beroš ja se nadam da će postupati po zakonu. Ja sam nezakonito smijenjena i zapravo je na njemu samo da primjeni zakon - rekla je.

Komentirala je i SMS vezan za predsjednika Sabora Jandrokovića koji je, kako ona tvrdi, urgirao da bivši ravnatelj Mario Zovak ostane na tom mjestu. Saborski odbor je od nje tražio da im taj SMS proslijedi.

- Nisam im još proslijedila. Ne bih željela da se fokus sada s ovih kriminalnih radnji u KBC-u Sestre Milosrdnice i opećnito oko ovih nepravilnosti u javno-zdravstvenom sustavu skrene u nekon drugom smjeru - istaknula je i zaključila da im ga neće ni poslati.