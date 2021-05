Zakon po Vatavuku gdje on zabranjuje istupanje u medijima nije po Ustavu. Moje govorenje u medijima je zbog zaštite pacijenata, što je isto po Ustavu. Ova smjena koju je proizveo doktor Vatavuk nema pravne osnove, rekla je smijenjena Dijana Zadravec u razgovoru za N1 televiziju.

- Smjena je nezakonita jer je temeljena na dvije premise – narušeni međuljudski odnosi i narušavanje odjela. Činjenice govore drugačije. Bila je organizirana hajka na mene koja sam pokušala zaustaviti da pacijenti iz privatnih klinika liječnika koji rade u KBC-u dolaze na listu. Iz Dubrave su htjeli poslati dvoje radiologa ovaj tjedan, a uprava je rekla da ne treba. Sve moje poteze je doktor Vatavuk opozivao. Ostavka je neutemeljena i naravno da ću se žaliti - rekla je Zadravec.

Na pitanje kako je moguće da prva osoba HUBOL-a nemaju saznanja o nepravilnostima o kojima govori kaže:

- Ja cijelo vrijeme izlazim s imenima. Raspolažem s velikim dokazima, sve sam prijavila DORH-u, a ova interna inspekcija me nikad nije pozvala da pokažem dokaze. Te inspekcije su paravan. Nije me zasad zvao ni nitko iz DORH-a - rekla je.

- Besmislica je da me štitio nekakav odnos s premijerom. Ja sam članica HDZ-a, ali korupcija je korupcija, bez obzira iz koje stranke dolazi. Znamo kako u Hrvatskoj prolaze ljudi koji prokazuju kriminal. Ja raspolažem dokazima i brojkama, ali me apsolutno nitko još ništa nije pitao - rekla je.

Na pitanje oko Beroševe najave da će poslati inspekciju u KBC, kaže da se nada da će biti pozvana da kaže što zna i pokaže dokaze koje ima.

- Radi se o korištenju javnih resursa i falsificiranju potpisa neslužbenim dokumentima - rekla je.

Na pitanje oko toga što je u pozadini svega naglašava da nije slučajno da se ovo događa uvijek prije izbora za ravnatelja KBC-a.

- Moja saznanja su sljedeća: naravno da se želim kandidirati, ali skupina koja želi i dalje zataškavati kriminal želi svog kandidata, doktora Vagića. On je kandidat za ravnatelja kojeg želi ova kriminalna skupina da zataškavaju kriminal. Moram reći da je za mene čovjek koji mijenja identitet vrlo sumnjiv. On je dosad odrađivao prljave poslove u KBC-u. Oni pripremaju njega, on nije u HDZ-u, sad je to kao popularno. Priprema ga skupina od Dulibića, Mirne Šituma, Krešimira Rotima, svi ovi koji imaju privatne klinike, Vatavuk isto pripada njima. Sve je to ista klika kojoj sam se ja suprotstavila i logičan je bio ovakav epilog. Radiologija im je tu bitna, moraju iz svojih privatnih klinika slati pacijente na preglede. Doktorica Šitum s Klinike za kožne bolesti je kod mene na radiologiji ostvarivala toliko pacijenata koliko su sve ostale Klinike zajedno - rekla je Zadravec.

Na pitanje očekuje li nakon smjene i otkaz Zadravec kaže:

- Zar nije čudno kad netko iznosi ovako teške optužbe imenom i prezimenom da nitko ne reagira. Imamm znanja kao neuroradiolog i nije mi problem raditi u struci. S sa strane organizacije rada mislim da mogu učiniti puno više - rekla je Zadravec i dodala da javna nabava za nabavu uređaja još nije gotova.

- Na sve moguće načine ta klika pokušava mene prikazati nesposobnom. Ali kad pokažem brojke, onda se vidi da sve što plasiraju u javnost ne drži vodu- rekla je i dodala da će se pravno boriti protiv smjene - rekla je.