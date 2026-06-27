Zadužuju se Istarska županija, Koprivnica, Varaždin, Donja Stubica, Kneževi Vinogradi

Istarska županija zatražila je suglasnost Vlade za dva zaduženja, u oba slučaja kod Erste&Steiermärkische banke, u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna eura.

Kredit u iznosu dva milijuna eura koristit će za financiranje izrade projektne dokumentacije za županijske investicije. Rok otplate je 10 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,39 posto, bez naknade za obradu kredita.

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Od ukupnog iznosa, po 250.000 eura koristit će se za Centar za autizam i višestruke teškoće te za adaptaciju Doma za starije osobe Novigrad. Iznos od 170.000 eura namijenjen je za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela Specijalne bolnice Rovinj, po 300.000 eura namijenjeno je za izgradnju sportske dvorane Gimnazije Pula i rekonstrukciju zgrade u Raši za potrebe Doma za starije osobe Raša. Nadalje, 230.000 eura namijenjeno je za renoviranje zgrade u vlasništvu županije radi energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije, a 500.000,00 eura za ostale investicijske projekte.

Drugim kreditom u iznosu 2,5 milijuna eura ,Istarska županija financirat će rekonstrukciju Gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila Pazin. Uvjeti kredita isti su kao i kod prethodnog.

Koprivnica se zadužuje za financiranje pet kapitalnih projekata

Vlada je dala suglasnost Gradu Koprivnici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12, 1 milijun eura. Nekoliko je kapitalnih projekata koje će koprivnička vlast financirati ovim kreditom.

Malo više od devet milijuna eura koristit će za dogradnju i opremanje Osnove škole Braća Radić, za rekonstrukciju i opremanje Područne škole Reka 942.290 eura, izgradnju i opremanje Područne škole Jagnjedovec 1,1 milijuna eura, izgradnju dječjih igrališta i sportsko-rekreacijskih sadržaja, tj teniskih terena 600.000 eura te za kružno raskrižje na spoju državnih cesta DC2 i DC20 i Starčevićeve ulice 471.000 eura.

Kredit će otplaćivati deset godina, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,99 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Varaždin ide u realizaciju 10 kapitalnih projekata

Varaždin: Biskup Bože Radoš predvodio misu na svetkovinu Tijelova | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Suglasnost za zaduženje kod Europske investicijske banke dobio je Grad Varaždin. Kreditom u iznosu od 25 milijuna eura financirat će deset kapitalnih projekata, među kojima su rekonstrukcija i dogradnje dviju škola - III. Osnovne škole Varaždin te VII. Osnovne škole Varaždin.

Zaduženje će se koristiti i za Sportski centar Jalkovec, Sportski rekreacijski centar Srednjoškolac, rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju, izgradnju novog vatrogasnog centra, denivelaciju prijelaza željezničke pruge - Supilova, obnovu Sinagoge, izgradnju skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova.

Financirat će se i projekt "Life Bauhausing Europe", koji se odnosi, kako je pojašnjeno na internetskim stranicama Grada, na rekonstrukciju i prenamjenu skladišta u novi edukacijsko-sportski centar Beli kipi.

Rok otplate ovog kredita je 15 godina, uključujući dvije godine počeka, uz mogućnost izbora fiksne ili promjenjive godišnje kamatne stope bez naknade za obradu kredita.

Grad Donja Stubica i Općina Kneževi Vinogradi zadužuju se po dva milijuna eura

Grad Donja Stubica zadužuje se kod Privredne banke Zagreb u iznosu od dva milijuna eura, s rokom otplate kredita od 15 godina, po isteku počeka od šest mjeseci. Fiksna godišnja kamatna stopa je 2,42 posto, a jednokratna naknada za obradu zahtjeva u visini 0,19 posto od ugovorenog iznosa kredita.

Tim sredstvima financirat će se dogradnja dječjeg vrtića Bubamara u Donjoj Stubici, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta te obnova svlačionica u Donjoj Stubici, izgradnja oborinske kanalizacije u naselju Matenci u Gradu Donja Stubica, te rekonstrukcija dječjih igrališta - Malog i Velikog igrališta.

Uz suglasnost Vlade će se zadužiti i Općina Kneževi Vinogradi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, također u iznosu dva milijuna eura.

Kredit će koristiti za financiranje projekata „Gospodarsko turistički centar - SRC Bazeni (II faza)“ i „Rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta NK Borac Kneževi Vinogradi“.

Općina kredit otplaćivati 14 godina i šest mjeseci, uključujući poček od dvije godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,33 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.