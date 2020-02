Zagorac u Kini: Bilo me strah, odmah sam se javio u bolnicu

Bio sam na poslovnom putu. Imao sam sastanke, predstavljanja i upoznavanja novih tehnologija te učio kako unaprijediti postojeće tehnologije. Boravio sam tri tjedna u hotelu u gradu Maanshanu na istoku Kine.

Rekao nam je to muškarac (24) kojeg su u srijedu primili u zabočku bolnicu. On se iz Kine vratio 1. veljače. Došao je s atipičnim simptomima. Točnije, radilo se o čudnom sekretu, no ubrzo je stigla potvrda kako nema korona virus.

- Bilo me strah, ali kako nisam imao simptome zaraze, pretpostavljao sam da će testovi biti negativni te sam samo čekao potvrdu liječnika pa da me puste kući. Znao sam da je to preventivni pregled, pa je i bolnica ujedno isprobala scenarij primitka pacijenta koji je pod sumnjom zaraze. Ukućani su postupili prema savjetima epidemiologa i čekali moj povratak kući - rekao je i nastavio:

- Nakon 11 dana od povratka iz Kine te osobne ‘karantene’ u svojoj sobi, osjetio sam malo škakljanje u grlu te otišao u bolnicu jer sam bio u Kini. Odmah sam reagirao kako bih provjerio o čemu se radi točno i da dobijem liječnički savjet i potvrdu pregledom da nisam zaražen novim virusom jer nisam imao niti jedan od navedenih simptoma zaraze virusom - rekao je. Kaže da su u Kini poduzeli sve kako bi spriječili širenje zaraze.

- Tijekom mojeg boravka tamo nije bilo zabilježenih slučajeva zaraze novim virusom. Čim se u javnosti proširila vijest o novom virusu, svi su poduzeli potrebne mjere prevencije i zaštite od virusa (nošenje zaštitnih maski, rukavica, u hotelu su dezinficirali sve površine koje su u kontaktu s ljudima te pregledavali goste hotela pri izlasku i ulasku u hotel) - ispričao nam je. U šali nam je rekao da nije probao nikakve kineske specijalitete.

- Ne volim isprobavati nove stvari. Jedem hranu za koju sam siguran da znam što je točno i koju sam konzumirao u Hrvatskoj. Što je sigurno, sigurno je - našalio se.

Prvi slučaj korona virusa u Africi

Foto: PHILIMON BULAWAYO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Egipatsko ministarstvo zdravlja objavilo je u petak da je zabilježilo prvi slučaj zaraze koronavirusom na afričkom kontinentu.

Zaražena osoba nije Egipćanin, naveo je u priopćenju glasnogovornik ministarstva Kalef Megahed, koji nije precizirao ni državljanstvo niti spol oboljele osobe.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) informirana je a pacijent, koji nema nikakvih simptoma, prebačen je u bolnicu u karantenu, navodi ministarstvo.

- Ministarstvo je poduzelo preventivne mjere i nadzire razvoj slučaja - naveo je Megahed.

To je prvi slučaj zabilježen u nekoj zemlji afričkog kontinenta, koji ima čvrste trgovinske veze e Kinom.

Egipat je početkom veljače do kraja mjeseca obustavio letove nacionalne zrakoplovne kompanije prema Kini.

Oko 300 Egipćana je u veljači evakuirano iz Wuhana, žarišta epidemije i smješteno je u 14-dnevnu karantenu.

Broj umrlih od koronavirusa u petak se približio 1400 u Kini. Do sada su samo Japan i Filipini imali po jedan smrtni ishod na svojem teritoriju.

