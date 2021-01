"Nije me sram", tako izjavljuje visoko pozicionirani član HDZ-a iz Krapinsko-zagorske županije. Iz njegovih riječi probija prava priroda poimanja politike, njegove stranke, ali, nažalost, i njegove osobne. Državni centar za detekciju koruptivnih radnji, opremljen najsuvremenijim modelom radara AP-70, opet je zakazao, poručio je za saborskom govornicom zastupnik Domovinskog pokreta, Davor Dretar, komentiravši snimku koju je 24sata ekskluzivno objavio, a na kojoj HDZ-ov saborski zastupnik Žarko Tušek nudi funkcije i nelegalnu pomoć u kampanji nezavisnom vijećniku Viktoru Šimuniću, koji je sve snimio i ide sa snimkom na USKOK.

Poslušajte snimku HDZ-ovaca i što su sve nudili

Podsjetimo, Šimunić se sredinom siječnja našao s njima i razgovor snimio, a snimku su objavila 24sata u javnom interesu. Iz snimke se jasno čuje da Tušek, inače član predsjedništva HDZ i šef Krapinsko-zagorskog HDZ-a te Gredičak, gradonačelnik Oroslavja, vijećniku Šimuniću nude tajnu pomoć u izbornoj kampanji u svibnju kako bi maknuli SDP-ova župana Željka Kolara, a nakon toga nude mu i javne funkcije, od pročelnika do ravnatelja Parka prirode Medvednica ili centra za prirodu.

Dretar je izrazio nadu da će narod iskoristiti ovu situaciju na predstojećim izborima.

- Čuli smo krasan spin da ne može saborski zastupnik nuditi nešto izvan svojih ingerencija i da on nema nikakvu poziciju u županiji. Hm, što bi to moglo značiti? Da nije nudio ništa, da je nudio nešto, da je pričao što bi bilo ako bi bilo ili možda najjednostavnije da je pregovarao u ime onog tko ga je tamo i poslao, nekoga tko ima ovlasti iznad običnog župana ili zastupnika. Ako takvu osobu uopće i pronađemo, siguran sam da će reći "nisam znao" - istaknuo je.

Uputio je čestitke nezavisnom vijećniku u Oroslavju, Viktoru Šimuniću, na ovakvom postupku i izrazio užasnutost najavom tužbe protiv njega, ali i novinara 24sata Ivana Pandžića jer je snimku razgovora objavio.

- "Nije me sram", još ću jednom ponoviti jer to pokazuje kako vladajući drže u rukama sve konce ove države i nije ih sram čak niti kada ih uhvate. Iza ove afere otkriva se cijelo brdo pogodovanja, zapošljavanja pomoću stranačkih iskaznica, namještanje poslova, mutnih i koruptivnih nečasnih djela - rekao je Dretar.

Podsjetio je kako je Tušek 2012. na konferenciji za medije optuživao tadašnju SDP-ovu županicu jer je zaposlila pola svoje obitelji u centrima za socijalnu skrb i Zavodima za javno zdravstvo.

- Samo sedam godina kasnije, sada već vodeći čovjek Krapinsko-zagorske organizacije, zapošljava u Narodnim novinama tajanstvenu Tajanu istog prezimena, a pored nje u fotelje te tvrtke sjedaju i načelnik jedne zagorske općine, predsjednik Mladeži HDZ-a u Zagorju, jedan skupštinar Županijske skupštine, voditelj nabave postaje politolog po struci. Sve od reda članovi jedne jedine stranke - poručio je dodavši da su jednaki i SDP i HDZ.

- Zagorci i Zagorke, najte pozabiti kako na vas gledaju oni koji vode i Hrvatsku i Zagorje, a naročito kako se ponašaju i što govore kada ih se ulove u nečasnim radnjama. Najte pozabiti - njih nije sram - zaključio je.

I Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog kluba osvrnula se na taj slučaj.

- "Kaj bi ti štel biti" je rečenica koju mi Zagorci dok odrastamo čujemo i smatramo zapravo benignim pitanjem. Vjerovali smo da možemo to što želimo postati i bez da nužno moramo biti članovi neke stranke ili rođeni sa zlatnom žlicom u ustima. Danas te to pitanje može odvesti direktno u ćuzu - rekla je dodavši kako je Tušek nezavisnom vijećniku "otvoreno nudio ostvarenje dječačkih želja svakog HDZ-ovca."

- Hoćeš biti potpredsjednik Skupštine ili predsjednik, hoćeš Medvednicu, Ivančicu, Velebit, ma niš' nije problem, sve bumo sredili - tako otprilike idu razgovori i pregovori od strane Tušeka. Dosadni pravnici bi rekli da se ovdje radi o podmićivanju, no Plenković, isto tako pravnik, ali ne od te dosadne vrste koja bi se držala zakona kao pijan plota, kaže da je to bila greška, nespretnost pa čak i jedno neiskustvo mladog, perspektivnog političara, kojem kao jedini krimen uzima što se dao snimiti i to što je, da parafraziram predsjednika Sabora u drugom slučaju, bio priglup - rekla je dodavši kako je premijer Andrej Plenković mrtav hladan rekao da ovog ne bi bilo da je Tušek bio oprezniji.

- Tako to vidi stjegonoša borba protiv korupcije. Tko bi tu trebao dati ostavku, Tušek ili njegov šef koji kazneno djelo podmićivanja zastupnika i izigravanja pravila izbora naziva greškom, a pravda naivnošću i mladošću. Veliki stjegonoša optužuje poštenog vijećnika da je namamio HDZ-ovce, dakle kriv je Šimunić - poručila je istaknuvši kako su u Saboru u samo par mjeseci raspravljali o cijelom dijapazonu kaznenih djela HDZ-ovaca.

Na Plenkovićeve tvrdnje da se ovaj slučaj razlikuje od onog Željka Sabe, Benčić se slaže.

- Različito je ime i prezime zastupnika, kao i ime stranke - sarkastično je poručila.

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot naglasio je kako su dva potresa i pandemija razotkrili svu slabost Vlade i vladajućeg HDZ-a.

- Osim već tradicionalne korupcije, nepotizma i bahatosti koju možemo svjedočiti gotovo svakog tjedna, protekla godina do srži je razotkrila svu nesposobnost vladajućih da organiziraju i vode sustav na ozbiljan, odgovoran i kvalitetan način za dobro građana koji su ih i izabrali za ovu poziciju. Žalosno je što se danas stječe dojam da smo kao društvo navikli na svakodnevne korupcijske afere prihvaćajući ih kao pojavu koja je uobičajena, očekivana i normalna za one koji su na vlasti, kao da ne shvaćamo da upravo takvi izopačeni obrasci ponašanja razaraju samo tkivo naše domovine i društva - poručio je dodavši kako upravo oni političari koji se najviše kunu u svoje domoljublje najmanje brinu za svoj narod i domovinu.

- Hrvatska je danas umorna zemlja. Umorna od svih silnih obećanja. Umorna od najave dubinskih reformi koje se zaborave pod navalom uvijek novih i drugačijih afera, ali uvijek s istim nazivnikom - HDZ. Umorna je od optužnica bez epiloga, umorna je od kalkulantskih poteza pred izbore, kao što će i obnova Zagreba, gle čuda, krenuti upravo pred lokalne izbore - rekao je.

Poručio je vladajućima da je i vrijeme da se probude i shvate da nam je potrebno hitno otvaranje ekonomije i ugostiteljskih objekata, kao i ukidanje obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.

- Potreban nam je povratak normalnom životu - poručio je.