Zagorci sretni što su dozvole za solare nezakonite: 'Bili smo u pravu, mičite se od naše zemlje'

Osjećali smo se svi poniženo, ali sad je osjećaj ipak dobar. Lijepo je čuti da su dozvole za sunčane elektrane na našoj zemlji nezakonite jer je jasno da se događalo nešto izvan pameti i potpuno neprirodno. Izgleda da je to shvatila i državna politika i nadamo se da će se sve riješiti u našu korist. Borba još nije gotova, ali očekujemo da će nakon ministrove izjave dozvole poništiti. Neka nas ostave na miru sa svojim planovima i investicijama jer ovo je bilo bezobrazno zadiranje u tuđe vlasništvo, bez trunke razumijevanja i solidarnosti. Zato je i otpor bio toliko jak i dokazali smo da smo u pravu. Samo želimo obrađivati svoju zemlju jer solarne elektrane mogu biti strateški interes, ali valjda je poljoprivreda u ovoj zemlji ono što bi trebalo biti pravi interes države, kaže nam Tomica Kolar iz zagorskoga grada Pregrade.

Pokretanje videa... 02:34 Gradonačelnik Pregrade sa vlasnicima vraćene zemlje | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

On, kao i stotine obitelji u Pregradi i Zaboku, s olakšanjem je dočekao izjavu HDZ-ova ministra prostornog uređenja i graditeljstva Branka Bačića da su dozvole za solarne elektrane na njihovoj zemlji izdane nezakonito. Riječ je o slučaju o kojem smo intenzivno pisali prošli mjesec, a i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva krenulo je u nadzor nad dozvolama tek nakon našeg inzistiranja da dobijemo konkretan odgovor: jesu li ili nisu u skladu sa zakonom. Investitor je počeo izvlaštenje privatnog zemljišta pored Zaboka za svoje sunčane elektrane, a i u Gradu Pregradi stanovnici su se pobunili jer i njih čeka isti postupak. Investitor u svih pet spornih sunčanih elektrana je Solida grupa, u vlasništvu poduzetnika Dubravka Posavca, koji je već završio nekoliko projekata solarnih elektrana na sjeveru Hrvatske. U Pregradi dvije sunčane elektrane obuhvaćaju ukupno 14 hektara zemljišta, a pored Zaboka preostale tri imaju obuhvat na čak 47 hektara. Preračunato u četvorne metre, riječ je ukupno o 610.000 kvadrata privatnog zemljišta koje će biti izvlašteno, a stanovnici se bune i na niske cijene koje će im platiti. Neki, čak i da ponude višu cijenu, ne žele biti izvlašteni s djedovine.

Do sada su uvijek mogli izvlašćivati država ili jedinice lokalne samouprave, i to za objekte od javnog interesa: od cesta, željeznice i infrastrukture pa do vrtića ili škola. Ali zakon o obnovljivim izvorima prije četiri godine je propisao da su i projekti obnovljivih izvora energije državni interes. Na osnovi toga Posavčeva je tvrtka krenula u izvlaštenja.

Međutim, pravni temelj za to izvlaštenje je lokacijska dozvola koju je izdala Krapinsko-zagorska županija, koju vodi SDP-ov župan Željko Kolar. U nizu tekstova upozoravali smo da su te dozvole izdane iako investitor nije imao energetsko odobrenje, koje je prema drugom zakonu bili potrebno. No iz Županije su nas uvjeravali u suprotno - da ono nije bilo potrebno. Ministarstvo graditeljstva također nam je najprije poslalo općeniti odgovor na naše pitanje jesu li dozvole zbog toga izdane nezakonito. Ministarstvo gospodarstva također je bilo izbjeglo odgovor o tome jesu li dozvole zakonite jer ih ono ne izdaje. Iako je ono donijelo zakon i propisalo uvjet za dozvolu.

Nakon našeg inzistiranja na konkretnom odgovoru, prije mjesec dana Bačićevo je ministarstvo pokrenulo nadzor zakonitosti. Odgovor o tome što su utvrdili još nismo dobili iako smo svaki tjedan podsjećali na naš upit. Rekli su nam da nadzor nije završen. Međutim, Bačić je u raspravi o Zakonu o prostornom uređenju dobio pitanje HDZ-ove zastupnice Ljubice Jembrih jer je SDP napadao novi Zakon o prostornom uređenju. U svom odgovoru potvrdio je nezakonitost dozvola, a to je iskoristio za kritiku SDP-a.

NEMA IZDAVANJA DOZVOLE

- To je primjer vjerodostojnosti SDP-a! Kritiziraju zakon koji sprečava upravo ono što su upravo oni radili. Eto, Grad Pregrada je donio svoj prostorni plan, a ne Vlada, i u njemu su predvidjeli gradnju solarnih elektrana. Upravni odjel županije izdao je lokacijsku dozvolu protivno zakonu. Nema izdavanja dozvole za elektrane bez dokaza pravnog interesa, a dokaz pravnog interesa je energetsko odobrenje. I još gore, išli su u izvlaštenje i davanje zemljišta nekome za koga se ne zna hoće li dobiti mogućnost gradnje solarnih elektrana - rekao je Bačić.

Međutim, iz ministarstva i dalje nismo dobili službeno rješenje i što su točno utvrdili iako smo poslali upit. Pitali smo ih i za pravne posljedice utvrđene nezakonitosti izdavanja lokacijskih dozvola od strane Krapinsko-zagorske županije. Naime, dozvole za pet elektrana u Pregradi i pored Zaboka izdane su krajem 2022. godine, postale su pravomoćne i prošao je rok u kojem se mogu osporavati. Te odgovore još duguju građanima.

A u čemu je problem s lokacijskim dozvolama? Riječ je o pravoj birokratskoj petlji. U jesen 2021. godine izmijenjen je Zakon o tržištu električne energije i njime je propisano da za projekte obnovljivih izvora treba energetsko odobrenje. Za to energetsko odobrenje nužno je imati riješene imovinsko-pravne odnose (vlasništvo zemlje, ugovore o zakupu, služnosti itd.). Kad je to uvedeno, iz Ministarstva gospodarstva najavili su da više niti jedna lokacijska dozvola neće moći proći bez njega i da će time uvesti red u mnoge projekte. Dodatno, Ministarstvo graditeljstva šalje u rujnu 2022. godine dopise županijama da ne izdaju lokacijske dozvole za projekte obnovljivih izvora na gradskoj ili državnoj zemlji bez energetskog odobrenja. Privatnu zemlju ne spominju u naputku.

Ni za jednu od pet spornih sunčanih elektrana u Pregradi i Zaboku Posavčeva tvrtka nije imala energetsko odobrenje, ali ipak je dobila lokacijske dozvole. Zahtjeve je podnijela u listopadu, a Krapinsko-zagorska županija dozvole je izdala u prosincu 2022. godine. Dakle, godinu dana nakon što je Zakon o tržištu električne energije propisao energetsko odobrenje kao uvjet za lokacijsku dozvolu, takve dozvole izdane su bez njega.

ENERGETSKO ODOBRENJE JE KLJUČNO

A u Krapinsko-zagorskoj županiji prije su se pravdali i uvjeravali nas kako za lokacijske dozvole za pet solarnih elektrana Posavčeva tvrtka nije trebala energetsko odobrenje. Izdali su lokacijske dozvole bez njega jer Zakon o prostornom uređenju te 2022. godine nije propisao energetsko odobrenje, a oni su postupali na osnovi njega. Taj je zakon usklađen sa Zakonom o tržištu električne energije tek 2023. godine. Također kažu da se naputak ministarstva o neizdavanju lokacijskih dozvola bez energetskog odobrenja odnosio samo na državna i lokalna zemljišta, a ne i na privatna, za koja su investitoru izdali dozvolu. To je vrlo nategnuto tumačenje, zbog kojeg je sad i Ministarstvo graditeljstva krenulo u provjeru zakonitosti izdanih dozvola.

Sad se pokazalo točnim kad smo objavili da je upravo energetsko odobrenje bilo ključni dokument koji nedostaje.

Međutim, i župan Kolar jučer je poslao priopćenje, u kojem kaže da je neugodno iznenađen Bačićevim istupom te ga optužio za kazneno djelo trgovine utjecajem. Kolar je u ime županije priopćio da su provjerili i da nadzor još nije završio nakon što je sredinom listopada izuzeta dokumentacija.

- Rješenje nismo zaprimili, što znači da je upravni nadzor još u tijeku. Ovo postupanje upućuje da ministar Bačić svojim javnim istupom vrši pritisak i pokušava unaprijed utjecati na odluku stručnih službi koje provode nadzor, a koje djeluju upravo u njegovome ministarstvu. Očigledan je to primjer trgovanja utjecajem, što je prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske kazneno djelo, a izjava ministra Bačića politički motivirana - priopćila je Krapinsko-zagorska županija.

Kažu da će se očitovati o nalazu upravnog nadzora kad ga prime.

- Ovakvo ponašanje ministra Bačića je neprihvatljivo, neprofesionalno i neodgovorno - zaključili su ne ulazeći u sadržaj i način izdavanja lokacijskih dozvola.

Nije lokacijska dozvola jedini problem. Investitor Solida sunčane je elektrane "usitnio". Iako se nalaze jedne pored drugih, sve su pojedinačno manje snage od 10 megavata. To znači da nije radio kompliciranu studiju utjecaja na okoliš nego samo elaborat, koji je značajno jednostavniji. Također, da je prešao 10 megavata, trebala bi mu građevinska dozvola, koju izdaje ministarstvo prije početka gradnje. A ovako ona nije potrebna jer je sunčana elektrana koja se prostire na tisuće kvadrata zemljišta - jednostavna građevina ako je manja od 10 megavata, a ta je pravila donijelo Bačićevo ministarstvo. I to bi trebalo mijenjati nakon ovog primjera.

- Osim toga, taj elaborat, koji je služio kao temelj za lokacijske dozvole, ustvrdio je da se u Pregradi radi o neplodnom zemljištu koje je zaraslo, što nije točno jer 95 posto ga se obrađuje, a naknadno vještačenje koje smo naručili to je i utvrdilo. Previše toga je čudno i želimo poništenje dozvola i prestanak izvlaštenja - kaže gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić.

Gradski vijećnik u Zaboku, HDZ-ovac Petar Vrančić, zatražio je i odgovornost župana Željka Kolara. Kaže da je upozoravao na malverzacije pri izdavanju dozvola i da su one nezakonite.

‘TRAŽIM OSTAVKU ŽUPANA’

- Lokacijske dozvole protuzakonito je izdao jedan upravni odjel Krapinsko-zagorske županije. Na temelju tih istih, nezakonitih dozvola, drugi upravni odjel iste županije izdao je rješenja o izvlaštenju. Ono što sad treba učiniti je hitno zaustavljanje svih postupaka vezanih za izdavanje lokacijskih dozvola i rješenja o izvlaštenju. Ako resorno ministarstvo u svom službenom nadzoru potvrdi isto ono što je ministar javno rekao u Hrvatskom saboru, kao gradski vijećnik i kao Zabočanin zatražit ću ostavku župana Željka Kolara. Ako ima imalo političke, moralne i osobne odgovornosti, onda bi tu ostavku trebao staviti u kuvertu već danas - poručio je Vrančić.

Uza sve ovo, prošli mjesec su SDP i Možemo!, koji se protive izvlaštenju privatnih parcela u korist investitora, zatražili ocjenu ustavnosti tih odredbi u zakonu. U to doba nisu znali da su upravo pod SDP-ovim županom izdane lokacijske dozvole za koje ministar tvrdi da su nezakonite. Preko agencije za odnose s javnošću tražili smo i očitovanje investitora, ali ovaj put nam nisu ništa odgovorili. Prošli mjesec ustvrdili su nam da su sve dozvole izdane u skladu sa zakonom.