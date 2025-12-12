Zagorci su napokon dočekali: Prvi McDonald's otvara vrata

Dugo iščekivanje je gotovo! Krapinsko-zagorska županija napokon dobiva svoj prvi McDonald's, a stanovnici više neće morati putovati u Zagreb ili Varaždin po omiljene burgere i krumpiriće.

Svečano otvorenje restorana u Zaboku održat će se ovog ponedjeljka, 15. prosinca, iza 10 sati, doznaje Zagorje International.

Novi restoran smjestio se na atraktivnoj lokaciji uz glavnu prometnicu, u sklopu REGA centra. Objekt od 500 kvadrata na parceli od 3500 četvornih metara ponudit će sve moderne sadržaje, uključujući McCafé, samoposlužne kioske, prostranu terasu i popularni drive-in za brzu uslugu iz automobila. Otvaranjem restorana stvorit će se više od 70 novih radnih mjesta.