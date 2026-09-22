Zagorka rekla muža da je pe*er i go*no, dobila 20 dana zatvora

Žena iz Zagorja je pravomoćno proglašena krivom za psihičko nasilje nad suprugom. Sud joj je zbog vrijeđanja supruga izrekao 20 dana zatvora, no kazna je uvjetna. Naime, incident se dogodio oko 21 sat u obiteljskoj kući u selu južno od Oroslavja. Prema presudi, žena je tijekom svađe suprugu uputila niz uvreda i pogrdnih riječi, među kojima su bile i "p*der" i "g*vno smrdljivo", prenosi portal Zagorje.com.

Suprug je policiji ispričao da je žena bez opravdanog razloga započela svađu, nakon čega ga je vrijeđala. Ona je tijekom postupka negirala da se prema njemu ponašala nasilno.

Sudac je, međutim, njegov iskaz ocijenio vjerodostojnim i logičnim te zaključio da je riječ o psihičkom nasilju u obitelji.

Već je bila kažnjavana

Pri izricanju kazne sud je uzeo u obzir i činjenicu da je žena već ranije pravomoćno kažnjena zbog nasilja u obitelji prema istom suprugu.

Zbog ponovljenog prekršaja izrečeno joj je 20 dana zatvora, ali kazna neće biti izvršena ako tijekom iduće godine ne počini novi istovrsni prekršaj.

Prema podacima navedenima u presudi, žena je ove godine već tri puta kažnjavana zbog istog prekršaja.

