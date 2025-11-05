Tajna zagorske Lubanje C: 'Njeni su tajanstveni urezi simbolički'

Nakon niza godina posjetitelji Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (HPM) u Zagrebu imat će priliku od petka, 7. studenoga, pa do 14. prosinca susresti se s originalnim eksponatom iz svjetski poznate "Zbirke krapinskog deluvija", odnosno njezinim najznačajnijim i najpoznatijim fosilnim nalazom - Lubanjom C (Krapina 3). Prvi put u muzeju će samostalno predstaviti jedan od najcjelovitijih kranijalnih nalaza krapinskog neandertalca s nalazišta Hušnjakovo, simbol hrvatske i svjetske paleoantropološke baštine.

Lubanja C, kako ju je nazvao sam Dragutin Gorjanović Kramberger, koji je od 1899. do 1905. vršio iskapanja na Hušnjakovu brdu u Krapini, ne predstavlja samo lice jedne neandertalke prije 130.000 godina, ona figurativno predstavlja lice cijele te zbirke. Sama lubanja sadrži sva tipična obilježja neandertalaca, no ono što je posebno zaintrigiralo i zapanjilo stručnjake neobični su paralelni urezi, njih ukupno 35, na njezinoj čeonoj kosti.

Oni nisu mogli nastati ni skalpiranjem ni kanibalizmom, kao što su stručnjaci nekad pretpostavljali. Sumnja se da je riječ o nekoj simboličnoj manipulaciji s lubanjom nakon smrti individue, no kakvoj i zašto tek treba rasvijetliti.

- Na površini od 320 četvornih metara čitav izložbeni prostor posvećen je upravo tom jednom izlošku - svjetlo, prostor i ton usmjeravaju doživljaj, dok digitalna vremenska lenta i kratkometražni dokumentarni film pružaju kontekst i emotivni okvir - rekla je muzejska savjetnica, dr. sc. Iva Mihoci.

Ravnateljica muzeja dr. sc. Tatjana Vlahović.pojasnila je da je izložba "Lubanja C - svjetska paleoantropološka baština" oblikovana kao edukativno i inspirativno iskustvo, obogaćeno dokumentarnim filmom, diskurzivnim programom predavanja i radionicama te posebno osmišljenom linijom suvenira koja povezuje znanost, umjetnost i zajednicu.

"Zvijezda" ove izložbe bit će izložena u posebno izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete. Za Lubanju C uzeti su uvjeti u kojima se ona čuva u depou, temperatura od 20 stupnjeva i relativna vlažnost od 50 posto.

- Muzej je i u ovom slučaj posebnu pažnju posvetio djeci i mladima - tu su radionice, didaktički materijali i prilagođena vodstva. Vjerujem da će rijetko koja škola propustiti priliku svojim učenicima pružiti ovaj doživljaj - istaknula je pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.

Voditelj Geološko-paleontološkog odjela HPM-a, muzejski savjetnik Dražen Japundžić, rekao je da je tijekom iskapanja Dragutina Gorjanovića Krambergera prikupljeno 875 ostataka hominida, 1191 komad kamenog oružja i 2240 ostataka životinjskih kostiju.

- Svi ovi nalazi danas čine 'Zbirku krapinskog deluvija', odnosno krapinskog pleistocena, te se proteklih 120 godina čuvaju i proučavaju u HPM-u u Zagrebu. Zbirka se sastoji od tri cjeline, odnosno tri podzbirke koje se odnose na hominide, pleistocensku faunu i artefakte. Zbirka hominida iz Krapine jedinstvena je po svojoj veličini i raznolikosti te predstavlja najveću svjetsku zbirku neandertalskih kostiju s jednog lokaliteta - rekao je Japundžić.

Jedan od autora izložbe, prof. dr. sc. Ivor Janković s Instituta za antropologiju, uvjeren je kako će Krapina i njezini nalazi sigurno igrati važnu ulogu i u suvremenim istraživanjima neandertalaca u budućnosti.

- Prije nekoliko godina nepobitno smo saznali kroz istraživanja drevnog DNK da neandertalci i danas žive u nama i da svi mi, stanovnici Euroazije, u sebi nosimo direktno njihovo nasljeđe. To otkriće je započelo upravo na jednom drugom hrvatskom nalazištu, špilji Vindija - rekao je Janković.