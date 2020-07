Zagreb, 120 dana od potresa

Zagreb je još uvijek u ruševinama, četiri mjeseca nakon katastrofe. Procjena Svjetske banke je da će obnova stajati 86 mlrd. kn. Ovo su foto priče iz razrušenih škola, bolnica, ustanova...

Bila je nedjelja, mnogi su mirno spavali, a u 6.24 šok! Zagreb se zatresao. Strašne posljedice vide se i danas, četiri mjeseca nakon potresa. U potresu je život izgubila djevojčica (15), a stotine građana i dan danas su bez krova nad glavom. 

- Požurit ćemo s donošenjem posebnog zakona o obnovi Zagreba nakon potresa od 22. ožujka - najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sastanka ministara i prvih ljudi Grada Zagreba. 

- U sljedećim tjednima pripremit ćemo kvalitetan zakonski okvir kako bismo omogućili početak obnove onih zgrada koje su oštećene u ovom potresu. Mislim da je bilo korisno - kazao je premijer Plenković u petak, 24. travnja. 

Od tada se malo toga promijenilo. Zagreb je i dalje u ruševinama, a ljudi su prepušteni sebi. 

Mi smo mogli još više, a Vlada je mogla tri puta više od nas. Molim za strpljenje. Ljudi su strpljivi. Zakon nije donesen, ne mojom krivicom. Čekat ćemo ga 3-4 mjeseca, no nećemo sjediti skrštenih ruku, poručio je u svibnju gradonačelnik Milan Bandić.</p><p>Dok se život u središtu Zagreba pomalo vraća u normalu, dizalice pokazuju da će rane Zagreba - još dugo zacjeljivati. I svakako će morati pričekati - buduću Vladu. Statičari su svoj posao priveli kraju, pregledali su više od 25.000 objekata. Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Ivica Rovis kazao je da je od 25.312 pregledanih zgrada njih 1309 dobilo crvenu oznaku privremene neuporabljivosti, njih 4889 žutu, a 18.769 zelenu. </p><p>Istaknuo je i da je na oko 30.500 građevina u Zagrebu prijavljena neka šteta uzrokovana potresom. Obnova Zagreba od posljedica potresa, prema njegovu mišljenju, bit će najveći pothvat u povijesti grada.</p><p>- Sve što se napravi, morat će trajati desetljećima - istaknuo je Rovis. </p><p>Prema procjenama Svjetske banke, za obnovu Zagreba i stradale okolice trebat će 86 milijardi kuna. Sredstva za obnovu prikupljat će se iz različitih izvora, a glavni financijaši bit će državni proračun, proračun Grada Zagreba, lokalni proračuni te vlasnici zgrada. </p><p>Računa se i na novac iz fondova Europske unije i drugih donatora, a predviđeno je i zaduživanje kod Svjetske banke. Glavni dio troškova pokrit će država, Grad i vlasnici, još nije jasno koliki će udio troškova u obnovi snositi pojedini financijaši te koliko će se novca godišnje prikupiti. </p><p>- Bijesni smo i zbog toga što još nije poslana precizna prijava štete za Europski fond za solidarnost. Bijesni smo što cijene kondenzacijskih bojlera, građevinskih radova i projektne dokumentacije za obnovu idu u nebo jer Vlada nije regulirala tržište - naveo je Tomislav Tomašević (Možemo!). </p><p>Novinari 24sata u posljednjih nekoliko tjedana obišli su brojne zagrebačke bolnice, škole, kulturne institucije. Razgovarali smo s ljudima iz tih ustanova, svi su jednoglasni: "Pomozite nam, ovo ne možemo sami". 

Prva ekonomska škola: Kad su vidjeli školu, suze su same krenule

Srednja škola s više tisuća učenika bila je sablasno prazna. Dočekuju nas domar i ravnatelj Nenad Travanj. Stvari su po podu, na zidovima se vide velike pukotine, popucali su im dimnjaci, a uz to velike probleme stvara im vlaga, koja dodatno oštećuje prostorije. Simbol ove škole, velika dvorana, ostala je čitava, ne znaju kako. 

- Još znaju padati komadi žbuke s obzirom na situaciju. Najviše su me u trenutku potresa zabrinjavali dimnjaci na školi, hoće li izdržati. Nadamo se da ćemo iduću školsku godinu krenuti u obnovljenu zgradu. A nastavnici me stalno pitaju o obnovi - kaže ravnatelj. 

OŠ Miroslav Krleža: Bez djece nema ni veselja, tužno...

Škola na Kaptolu trebali je slaviti 190. godišnjicu, ali sve im je propalo. Nisu mogli u školu. Cijeli treći kat je neuporabljiv, mnoge olovke i dječji plakati su po podu. Nasred učionice je i nogometna lopta, kao da je sve stalo. Sve što su radili u tren je nestalo. 

Pukotine na zidovima su goleme. Doslovno možete vidjeti kroz njih. Bez zaštitne kacige ne smije se u školu, nije sigurno. Kod spremačica koje su nas dočekale prevladavala je tuga. Kažu da im nedostaju učenici, nema veselja. 

- Kad sam ušla u školu, zatekla me žalost, tuga, ostala sam šokirana viđenim. Svi smo bili potreseni, ali veselimo se obnovljenoj školi. Što se tiče godišnjice, nju smo proslavili online. Djeca su tužna zbog svoje škole, zaista je vole. Ali situacija je takva, ne možemo protiv sile prirode - rekla je ravnateljica škole. 

Medicinski fakultet: 'Obnova će koštati oko 500 mil. kuna'

Urušili su se dimnjaci i krovovi, na staze oko zgrada palo je više tona cigle i šute, stubišta su bila nesigurna, više od 40 predavaonica je stradalo, a na nekim zgradama su oštećeni i nosivi stupovi. 

- Na Šalatu smo došli odmah, a samo nekoliko sati kasnije imali smo krizni sastanak Uprave. Taj prizor za mene je bio velik šok. Iskreno, teško da postoji fakultet u Zagrebu koji je teže od nas pogođen potresom i pandemijom. Naši profesori, koji su i liječnici, morali su se paralelno brinuti za studente putem online nastave i odrađivati stručni posao u borbi protiv korona virusa - rekao je dekan, prof. dr. sc. Marijan Klarica. 

Obnova fakulteta, kaže, stajat će oko 500 mil. kn.

Bolnica u Vinogradskoj: Trudnice su morali premještati

Ulazeći u kompleks KB Sestara Milosrdnica, odmah se uočavaju radovi, pacijenti bruju po dvorištu kao mravi. Liječnici, unatoč svemu, među pukotinama rade svoj posao. Neki odjeli pretrpjeli su veliku štetu. Kombiniraju, premještaju, kažu nam, jer oni ne mogu i ne smiju stati. Prve radove izvode o svom trošku, a očekuju i pomoć države. Najvažnije je, kažu, da su pacijenti cijelo vrijeme bili sigurni. 

- Sve nas je šokiralo. Premještali smo rodilje s malom djecom, a taj dan je i temperatura bila vrlo niska. Pa smo ih sve smjestili u kontejnere. Sreća da smo zbog Covid-19 imali slobodna mjesta. Nasreću, sve je prošlo sigurno - rekao je savjetnik ravnatelja Davor Vagić. 

XI. Gimnazija: 'Plakala sam, ali idemo jači'

Mnoge ploče su na hodnicima. I u ovoj školi sve je obavijeno zaštitnim najlonima, radovi su u tijeku. Stolci i klupe stavljeni su na hrpu. Mnoge pukotine vide se na zidovima, a u ovoj školi profesori su reagirali emotivno. Bilo je puno suza. Mnogi su profesori cijeli radni vijek proveli u ovoj školi, teško im je to sve gledati. Veseli ih jedino činjenica da će dobiti obnovljenu, novu školu. 

- Škola je zaštićeni spomenik kulture i sigurni smo da ćemo na jesen biti spremni. Došla sam ubrzo nakon potresa u školu i baš me pogodilo, ali onda se osvijestismo i shvatismo da moramo ustati i biti jači. Radujemo se novoj školi iz bajke - rekla je ravnateljica XI. gimnazije Maja Sečić-Kopinč. 

OŠ Dr. Ivan Merz: 'Bio sam šokiran, zatvorio sam plin'

Od prašine se nije moglo disati, svi su zidovi bili ogoljeni. Uspjeli su sačuvati pehare i simbol uspješnosti svoje škole. Sklonili su ih na prozoru. Klavir još stoji nasred prazne učionice, kao da čeka neka zabavnija i ljepša vremena. U ovoj školi radovi su u velikom zamahu, ravnatelj je o svemu optimističan. 

- Došao sam pola sata nakon potresa, bio sam šokiran. Odmah sam zatvorio plin. Iduću školsku godinu razmješteni smo u tri škole - rekao je ravnatelj Jurica Šperanda. 

OŠ I. G. Kovačić: 'Uf, dobro da tad nije bilo djece'

Već se u dvorištu čuju radovi u školi. Djeca ne mogu u svoju školu nego čekaju autobus koji će ih odvesti u obližnje. Njih to ne zabrinjava, smiju se i vesele. I neka, djeca su. U školi je prašina u zraku, majstori nas pozdravljaju, a mi gledamo u ogoljene zidove, izvađene radijatore...

Vidimo i poneku vestu učenika i mnoge bojice po podu. Ravnatelj Darko Kovačević kaže nam da su i dobro prošli. 

- Dobro je da nije bilo u vrijeme nastave. Ovo ćemo sve popraviti i vratiti djecu u školu - najavio je ravnatelj.

Crkva u Palmotićevoj: Svodovi još vise, a cigle su po podu

Bazilika Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj teško je stradala. Razoreni su temelji bazilike, pod, svod, toranj, sve je i danas prekriveno ciglama. U padu stropa oštećen je i kor, korna ograda, a na mjestu na kojem su inače pjevači i zbor sad su cigle i lusteri. Kor je restauriran prije dvije godine, a sreća u nesreći je da su u trenutku potresa orgulje bile na obnovi. 

S galerije se najbolje vidi cijela slika – hrpetina cigli. Jasno je kako obnova druge po veličini crkve u Zagrebu neće ići brzo i lako, a prema planu prvu fazu trebaju riješiti do Božića, kad bi mogli početi služiti mise.

Hotelijersko-turistička škola: 'Potres je dokrajčio derutnu školu...'

Od cijele škole samo je jedna prostorija uporabljiva. U njoj ravnateljica ispisuje svjedodžbe. U školi nema radova, šteta je golema. Uz potres, vlaga je sve dokrajčila. Nema zida da nije popucao, a skoro su sve stvari uništene. No u planu je, kaže ravnateljica, nova škola. 

- Ova škola je već bila derutna i prije potresa, tako da u ovoj apsurdnoj situaciji idemo na bolje - rekla je ravnateljica Zdravka Krpina.

Dječji vrtić Gajnice: 'Djeca nas pitaju o potresu'

Djeca se bezbrižno igraju u dvorištu, ali ne u cijelom jer je dio dvorišta oko drugog objekta ograđen radi sigurnosti. Zato ne mogu više do vrta u kojem uzgajaju domaće voće i povrće. Nasreću, prvi objekt im nije stradao, ali drugi je već dotrajao, pogotovo drveni prozori.

- Zabrinuo nas je potres, a i djeca su dosta pitala o tome - rekla nam je ravnateljica Vrtića Gajnice. 

Hrvatski glazbeni zavod: 'Preživjeli smo mi i gore...'

Jedan je potres, 1880., Hrvatski glazbeni zavod već preživio, nakon toga i tri rata, nekoliko sistema. Preživjet će i opet, poručuju iz ove najstarije i jedne od najljepših glazbenih institucija u Hrvatskoj. 

U obnovi od potresa otkrili su, naime, da se ispod bijelog vapna na zidovima i na stubištu kriju ukrasi iz vremena kad je zgrada u Gundulićevoj podignuta, 1876., samo šest godina nakon slične takve kuće u Beču, poznatog Musikvereina. Riječ je o prekrasnim, dosad skrivenim zidnim oslicima i skulpturama, u kojima će, kaže nam predsjednica HGZ-a Romana Matanovac Vučković, zagrebačka publika nakon obnove moći također uživati. I to, kako kažu, već u rujnu. 

OŠ Bukovac: 'Zidovi su škripali i ljuljalo se'

Pri samom ulazu u školu voda curi kao iz slavine. Zbog svega se dignuo i parket, a učenici su prebačeni u čak pet škola. Dječji ormarići, dječje jakne, školski pribor, sve se to može vidjeti u školi koja je doživjela najveće štete. Pukotine na zidovima su toliko velike da svjetlost izvana ulazi kroz njih. Ravnateljica radi u polurazrušenom uredu, a kaže da su osjetili sve sljedeće potrese, koji prave dodatnu štetu. 

- Škola je potpuno nesigurna. Mi smo se u vrijeme nekih potresa zatekli u školi, to je bilo prestrašno kako se pod ljuljao i kako su zidovi škripali, otpadala žbuka. Škola će se morati rušiti, to je konačna odluka - rekla je ravnateljica OŠ Bukovac, dr. sc. Mirjana Boras.