Zagreb će kupiti nekretnine u Paromlinskoj za 2 milijuna eura, dobili su dozvolu na Skupštini

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je u četvrtak na sjednici odluku da Grad Zagreb kupi nekretnine u Paromlinskoj cesti radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zbog rekonstrukcije te ceste s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i autobusnim stajalištima. Ukupna vrijednost nekretnina je nešto manja od dva milijuna eura.

Skupština je prihvatila i odluku o ponovnom davanju koncesije HEP - Toplinarstvu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.

Prihvaćen je i zaključak o davanju prethodne suglasnosti Zagrebačkom holdingu, Vodoopskrbi i odvodnji, Gradskoj plinari Zagreb i Gradskoj plinari Zagreb-Opskrba, da kao vjerovnici Košarkaškog kluba Cibona, pristupe postupku preoblikovanja i upisu dionica unosom nespornih tražbina prema tom klubu. Riječ je o zaključku nastavnom na zaključak o sudjelovanju Grada Zagreba u postupku preoblikovanja Košarkaškog kluba Cibona u sportsko dioničko društvo.

Nesporna tražbina Zagrebačkog holdinga iznosi 66.505,03 eura, Vodoopskrbe i odvodnje 66.541,22 eura, Gradske plinare Zagreb 299,68 eura, a Gradske plinare Zagreb – Opskrba 1.007,28 eura. Zagrebački holding predlaže prijaviti iznos od 66.500 eura, Gradska plinara Zagreb 200 eura, Gradska plinara Zagreb-Opskrba 1.000 eura i Vodoopskrba i odvodnja 66.500 eura. Pritom preostali iznosi tražbina ostaju nepodmirene tražbine društava prema Košarkaškom klubu Cibona.

Gradska skupština usvojila je i zaključke o prihvaćanju sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte rekonstrukcije, dogradnje i opremanja školskih sportskih dvorana osnovnih škola Gustava Krkleca, Augusta Cesarca i Marina Držića.

Nije prihvatila prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke o osiguranju sredstava i uspostavi programa grupne psihološke podrške učenicima osnovnih i srednjih škola na području Grada Zagreba, kao ni prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika Drito o izvješću o stanju i planu sanacije lokacija s protuzakonito odbačenim otpadom na području Grada Zagreba.

Dvodnevna 13. sjednica zagrebačke Gradske skupštine koja je počela u srijedu ujutro i nastavila se u četvrtak poslijepodne, navečer je završila zasjedanje, a predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić je sljedeću 14. sjednicu zakazao za 15. listopada, s mogućim nastavkom 16. listopada.

Na početku današnjeg nastavka sjednice gradski zastupnik Tomislav Jelić (Nezavisna lista Tomislava Jonjića - Jedino Hrvatska!) u ime svih zastupnica i zastupnika čestitao je rođendan predsjedniku Gradske skupštine Mateju Mišiću.