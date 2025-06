Zagreb čeka ljeto s radovima, sad ćemo ih moći pratiti uživo: 'Želimo unaprijediti promet...'

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! u Skupštini Grada Zagreba Iva Ivšić i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Skupštini Grada Zagreba Mario Župan za HTV su komentirali javni promet u Gradu Zagrebu.

- To je nešto na čemu smo zapravo već u prošlom mandatu počeli ozbiljno raditi. Cilj je značajno unaprijediti javni prijevoz. Već smo u prošlom mandatu napravili nekakav ozbiljan iskorak u smislu nabave. Došli su prvi novi tramvaji i prvi električni autobusi. Do kraja godine planiramo nabaviti još 20 niskopodnih tramvaja, isto tako u sljedećoj godini 20, pa 40. Gradimo i širimo i tramvajsku mrežu i infrastrukturu. Nakon 25 godina, u ovom mandatu izgradit ćemo i prvu prugu na Sarajevskoj, skroz tamo do Jakuševca, gdje će i cijeli taj dio Zagreba napokon biti dio tramvajske mreže, isto tako i na Heinzelovoj. Prioritet je ulagati u javnu infrastrukturu i javni promet. Imamo i velike investicije koje su započete u prometne koridore na jugu grada, na istoku grada i ako govorimo o Šarengradskoj, dijelu Savske, rekla je Iva Ivšić o prometnim gužvama.

Mario Župan je također komentirao promet u Zagrebu.

- Svi imamo slične projekte, to su projekti i produžetak Branimirove, koridor Vukovarske. Slažem se s projektima i njih treba provesti, sad koliko će trebati - dvije, tri, pet, sedam godina, pitanje je vremena i pitanje javnih nabava. Međutim, mi imamo trenutni problem parkinga u Gradu Zagrebu, trenutni problem zagušenja prometa i kod javnog prijevoza imamo problem gdje ćemo ostaviti vozila, kako bi mogli ljudi koristiti javni prijevoz. Mi smo u kampanji i u skupštini apelirali da dok traje obnova u Gradu Zagrebu, da se otvore ti koridori kao što su Gundulićeva, Masarykova ulica, Ribnjak, Stara Vlaška i blokovsko parkiranje. Kad se napravi obnova, kad se sve riješi, onda ima za sve mjesta i za biciklističke staze i za obnovu pješačke zone. Međutim, trenutno promet u Gradu Zagrebu je stvarno zagušen kao i promet ZET-a i jednostavno te probleme treba hitno rješavati, rekao je.

Iz Grada Zagreba je danas stigla obavijest kako će se veliki radovi moći pratiti uživo, povodom toga će gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sutra održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti nadolazeće infrastrukturne radove na gradskim prometnicama te novu interaktivnu kartu koja će građanima omogućiti praćenje radova u stvarnom vremenu.