Zagreb diže proračun, više novca za Kranjču, Mišić: 'Štitimo građane od poskupljenja!'

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić najavio je u četvrtak da će na sjednici Gradske skupštine 16. rujna biti rebalans proračuna Grada Zagreba za 2026. kojim proračun u odnosu na izvorni raste za 186 milijuna eura, odnosno s 3,15 na 3,34 milijarde eura. "Dodatni prihodi su iz prenesenog viška od prošle godine od 118 milijuna eura, 20 milijuna eura naknade za ceste i sedam milijuna eura poreza na nekretnine - to su najveća povećanja", rekao je Mišić na konferenciji za novinare na kojoj je najavo najvažnije točke dnevnog reda sjednice Gradske skupštine koja će se održati 16. rujna, a ako bude potrebno nastavit će se i 17. rujna.

Mišić kaže da je sama mogućnost da mogu "dizati" proračun u odnosu na izvorni plan, dokaz "odgovornog financijskog poslovanja Grada Zagreba" i nemaju potrebe novi novac tražiti kroz zaduženja kako se to radilo nekada.

Najavio je da će Klub SDP-a podržati rebalans jer je ispunjeno ono što im je bitno - da se realiziraju projekti i da se zaštite građani od poskupljenja komunalnih usluga.

Jedan od najvećih rashoda koji dolazi rebalansom je povećanje plaća svih koji plaću primaju iz gradskog proračuna s obzirom na to da je kolektivnim pregovaranjem, nakon što je proračun donesen, ispregovarano ukupno povećanje plaća za 6,8 posto u ovoj godini, primarno u dječjim vrtićima kojima je Grad najveći poslodavac. Kada se to usporedi s državom kao poslodavcem, istaknuo je, tri puta brže rastu plaće u Zagrebu u odnosu na RH u ovoj godini.

Mišić je istaknuo i da je dodatno nešto više od 10 milijuna eura osigurano za stadion u Kranjčevićevoj te nešto više od šest milijuna eura za knjižnicu Paromlin.

Kako bi se zadržala ista cijena komunalnih usluga potrebne su dodatne subvencije trgovačkim društvima te se kroz rebalans osigurava dodatnih 22 milijuna eura za Zagrebački holding i 33 milijuna eura za ZET. Za nešto više od dva milijuna eura povećava se i proračun i za održavanje domova za starije.

U SDP-u nisu zadovoljni smanjenjem sredstava za 11 obrazovnih ustanova, uključujući Centar za autizam

Mišić je rekao da u SDP-u nisu zadovoljni jer se za 11 obrazovnih ustanova koje su u programu kapitalnih ulaganja, uključujući i Centar za autizam - Oporovec, smanjuju sredstva u iznosu od ukupno 16,5 milijuna eura. To ne znači da se od tih projekata odustaje, ali su usporili u odnosu na ono što je bilo izvorno planirano, rekao je.

Mišić je upozorio i na to da se u ovoj godini neće početi s ozbiljnom realizacijom tramvajske pruga Heinzelova, SDP-u bitan kapitalni projekt koji je izvorno bio planiran na 12 milijuna eura, a smanjen je na samo milijun eura te očekuje da se i u tome Gradska uprava ubrza.

Najavio je da će na skupštinskoj sjednici biti i odluka temeljem koje će komunalno redarstvo moći sankcionirati ilegalno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića, a kazne će biti 260 eura za fizičke osobe, za pravne osobe 660 i za odgovornu osobu unutar pravne osobe 220 eura. Na sjednici će biti i odluke o stipendijama Grada Zagreba.

Komentirajući činjenicu da Grad Zagreb ima najveću stopu poreza na dohodak, Mišić je rekao kako to omogućava Gradu da drži cijenu komunalnih usluga i cijenu vrtića na razini koju ima danas.

Rekao je i da će nova porezna reforma Vlade, koja će ukinuti poreze na mirovine, dovesti do toga da umirovljenici s manje od 600 eura mirovine, a takvih je barem četvrtina u Zagrebu, neće dobiti ni jednog eura povećanja, a Grad će na tome izgubiti oko 85 milijuna eura na koje se računa u 2027. godini. Najavio je da će SDP, neovisno o tom gubitku, inzistirati na tome da zaštite skupine umirovljenika koji najteže žive.

Poručio je i da se zagrebački SDP i dalje zalaže za izgradnju energane koja bi gorivo iz otpada spaljivala i time stvarala toplinsku energiju te očekuje da se paralelno s izgradnjom novog centra za gospodarenje otpadom u Resniku, "ide i u izgradnju bilo nove energane, bilo prenamjenu određene lokacije za energanu".

Mišić kaže da "danas u Hrvatskoj svaki dan izniču nova ilegalna odlagališta otpada, da je 37.000 tona uvezeno, a da nitko ne zna zašto niti kako, pa do toga da nema grama političke odgovornosti unutar Vlade gdje za taj ilegalno uvezeni otpad do dana današnjega nitko nije barem politički odgovarao".

"Kazneni proces će trajati godinama, ali možda troje najodgovornijih ministara za to - zdravstva, zaštite okoliša i gospodarstva i dalje sjede u svojim foteljama, bez da su barem ponudili ostavku, pa barem ministrica zaštite okoliša kao politički najodgovornija za ovaj proces", poručio je Mišić.