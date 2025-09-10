Zagreb dobiva novu tramvajsku prugu u Heinzelovoj! Poznat izvođač radova: Rok je 2 godine

Javni natječaj za izgradnju tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici poništen je u travnju, postupak je ponovno pokrenut krajem svibnja, a u srpnju je zaključen s četiri ponuditelja. Izabrali su izvođača radova, a posao je dobila kompanija GIP Pionir koja je dala ponudu od gotovo 48 milijuna eura, piše Večernji.

Projekt kreće u realizaciju narednih mjeseci, a predviđeni rok za završetak je dvije godine. Prema tome, promet bi na Heinzelovoj trebao krenuti na jesen 2027. godine. Nova tramvajska pruga trebala bi povezivati okretište Savišće sa Zvonimirovom ulicom. Prije nego što započne gradnja dvokolosiječne tramvajske pruge s kontaktnom mrežom i ispravljačkom stanicom za napajanje, neizostavan korak bit će rekonstrukcija starih kanalizacijskih kolektora, izgrađenih još između 1920. i 1950. godine.

Foto: zagreb.hr

Radi se i na proširenju Heinzelove, a ti bi radovi trebali završiti krajem ovog mjeseca. Osim izvođača, izabrane su i tvrtke zadužene za stručni nadzor, kontrolna ispitivanja materijala te usluge koordinatora zaštite na radu, u ukupnoj vrijednosti od 600.000 eura. Riječ je o kompanijama Zem Nadzor, Ziv-Tica i Geo-Informatički Studio.

Postupak javne nabave pokrenut je još u prosincu 2024. godine. Na prvi natječaj stigle su dvije ponude. Grad je predvidio ulaganje od 48 milijuna eura, no španjolska Comsa S.A. tražila je čak 67,8 milijuna, dok je GIP Pionir ponudio 50,9 milijuna eura, ali je njihova dokumentacija bila nepotpuna pa ponuda nije mogla biti prihvaćena. Natječaj je tada poništen i najavljeno je da će se cijeli postupak ponoviti.