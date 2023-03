Zagreb: Gradska skupština prihvatila Izvješće o radu gradonačelnika Tomaševića

Izvješće o radu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine prihvaćeno je na sjednici Gradske skupštine u četvrtak navečer i to većinom glasova gradskih zastupnika, uz kritiku oporbenih.

"Ovo je izvješće doista o radu cijele Gradske uprave i svih zaposlenika koji u Gradskoj upravi rade. Ja i moji zamjenici tu Gradsku upravu vodimo, određujemo politiku, biramo pročelnike, donosimo različite akte i samostalno, a ne samo da ih predlažemo Skupštini", rekao je gradonačelnik Tomašević.

Zahvalio je svima u Gradskoj upravi, gradskim ustanovama i poduzećima koji su doveli da, kako je rekao, "ovaj grad postane zeleniji, pravedniji, jednakiji", te je poručio da je ponosan na rezultate ovoga grada.

Predsjednik Kluba Domovinskog pokreta i Zelene liste Slaven Dobrović Tomaševiću je rekao da "nije uveo novi sustav gospodarenja otpadom nego tek novi način naplate, a jasno je da je takva mjera polučila povećano odvojeno prikupljanje i manju količinu miješanog komunalnog otpada".

Tomaševiću je spočitnuo da je sa svojim timom propustio kompletirati sustav na način da ne stvara nove troškove.

"Građani bi bili daleko sretniji da znaju da odvojeno prikupljeni materijal završava negdje gdje se to transformira u sekundarne sirovine, a to se sada ne događa nego to stvara novi trošak", ocijenio je Dobrović.

"Vi ste eksperti za zelene politike. Vi ste došli na vlast imajući sva rješenja u rukavu, tako ste se barem predstavili. Znači, u čemu je problem da vi odmah niste mogli krenuti u realizaciju tih projekata?", kritizirala je predsjednica Kluba Bandić Milan 365 Gordana Rusak.

Zastupnici donijeli Rezoluciju o proglašenju Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene

Zastupnici su prihvatili i prijedlog Kluba SDP-a o parkovnim površinama i urbanom zelenilu kojim se zadužuje gradonačelnika da u roku od 60 dana poduzme potrebne aktivnosti radi ispitivanja i utvrđivanja mogućnosti kojima bi se Grad Zagreb intenzivnije i sveobuhvatnije uključio u realizaciju ideje ozelenjivanja područja Zagreba kao jednog od primjerenih odgovora na negativan utjecaj klimatskih promjena.

Prihvaćena je i Rezolucija o proglašenju Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene, koju je predložio Klub zastupnika SDP-a. Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) istaknuo je kako je riječ o jednoj deklaraciji o smjeru kretanja Grada u segmentu ljudskih prava, zaštite rodne jednakosti i prava žena.

Nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža rekao je kako je u dvojbi bi li se smijao ili ipak nešto govorio jer proglašenje Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene proglašava Gradska skupština "čiji potpredsjednik na krajnje vulgaran način vrijeđa gradsku zastupnicu tijekom zasjedanja te iste Skupštine koja će biti lučonoša borbe protiv nasilja nad ženama, a onda njezin predsjednik učini sve što može da usprkos priznavanja tog gnjusnog čina od strane nasilnika nad ženama ta činjenica ne uđe u službeni zapisnik Gradske skupštine".

Zastupnici su usvojili i prijedlog gradonačelnika o prihvaćanju sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvaćen je prijedlog SDP-ova Renata Peteka o otkupu dijela radničkih tražbina prema trgovačkim društvima u stečaju, s amandmanom gradonačelnika da u roku od 90 dana izvijesti Gradsku skupštinu o poduzetim aktivnostima vezano uz mogućnost donošenja odluke o tome.

Isto tako, prihvaćen je i Petekov prijedlog da se zbog povećanog broja lokacija na kojima se nepropisno odbacuje otpad predlaže gradonačelniku da razmotri mogućnost propisivanja novih mjera da se to spriječi, te da u roku od 90 dana predloži izmjene i dopune Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za njegovo uklanjanje.

Prihvaćena je i odluka gradonačelnika da se u Resniku, Žitnjaku te Jakuševcu privremeno skladišti materijal od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom.

Gradski zastupnici usvojili su i prijedlog gradonačelnika Tomaševića o pristupanju Grada Zagreba programu Interkulturalni gradovi Vijeća Europe s ciljem razvijanja interkulturalnih strategija koje prepoznaju različitost kao prednost cjelokupnog društva. Prihvaćen je i gradonačelnikov prijedlog o prijavi Grada Zagreba za članstvo u Vijeću Europske socijalne mreže.

Ta 21. sjednica zagrebačke Gradske skupštine, koja je počela u četvrtak u 9 sati, zasjedanje je završila u petak u 1,37 sati.

