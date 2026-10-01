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NISU SVI U TRAMVAJU

ZAGREB I DALJE PEDALIRA I dan nakon štrajka Bajs je ostao hit

Piše Ivan Hruškovec,
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ZAGREB I DALJE PEDALIRA I dan nakon štrajka Bajs je ostao hit
Zagreb: Novi Zagreb tijekom drugog dana štrajka radnika Zagrebačkog holdinga | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Mnogi su Zagrepčani i danas nastavili u velikoj mjeri koristiti Bajs iako je štrajk završen. Prema neslužbenim podacima, danas smo na biciklima napravili više od 33.000 kilometara

Zagrepčani su i dan nakon štrajka javnog prijevoza nastavili u velikom broju koristiti javne bicikle Bajs. Prema podacima s neslužbene stranice bajs.informacija.hr u četvrtak je zabilježeno više od 15.000 vožnji. Prema istim podacima, Zagrepčani su i danas na biciklima ispedalirali više od 33.000 kilometara, što je osjetno više nego tijekom većine dana uoči štrajka.

Prema toj neslužbenoj stranici, Zagrepčani redovito naprave oko 25.000 kilometara radnim danom, a recimo u tri dana štrajka su padali svi rekordi kilometraže pa je zbrojeno to oko 180.000 kilometara od ponedjeljka do srijede. 

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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz Grada Zagreba jučer su nam potvrdili da je Bajs tijekom štrajka zabilježio novi dnevni rekord. U utorak, 29. rujna, ostvareno je čak 28.037 vožnji, što je 111 posto više nego prethodnog utorka, kada je korištenje Bajsa bilo besplatno.

U samo tjedan dana broj registriranih korisnika povećao se za 11.523, na ukupno 161.888 korisnika. Svaki Bajs bicikl u prosjeku je unajmljen gotovo 15 puta, a u najprometnijem trenutku istodobno je u vožnji bilo čak 1.128 bicikala.

Iako je broj vožnji danas zasad manji nego tijekom rekordnih dana početkom tjedna, i dalje je iznad razina koje su zabilježene tijekom većeg dijela rujna.

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