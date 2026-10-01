ZAGREB I DALJE PEDALIRA I dan nakon štrajka Bajs je ostao hit

Zagrepčani su i dan nakon štrajka javnog prijevoza nastavili u velikom broju koristiti javne bicikle Bajs. Prema podacima s neslužbene stranice bajs.informacija.hr u četvrtak je zabilježeno više od 15.000 vožnji. Prema istim podacima, Zagrepčani su i danas na biciklima ispedalirali više od 33.000 kilometara, što je osjetno više nego tijekom većine dana uoči štrajka.

Prema toj neslužbenoj stranici, Zagrepčani redovito naprave oko 25.000 kilometara radnim danom, a recimo u tri dana štrajka su padali svi rekordi kilometraže pa je zbrojeno to oko 180.000 kilometara od ponedjeljka do srijede.

Iz Grada Zagreba jučer su nam potvrdili da je Bajs tijekom štrajka zabilježio novi dnevni rekord. U utorak, 29. rujna, ostvareno je čak 28.037 vožnji, što je 111 posto više nego prethodnog utorka, kada je korištenje Bajsa bilo besplatno.

U samo tjedan dana broj registriranih korisnika povećao se za 11.523, na ukupno 161.888 korisnika. Svaki Bajs bicikl u prosjeku je unajmljen gotovo 15 puta, a u najprometnijem trenutku istodobno je u vožnji bilo čak 1.128 bicikala.

Iako je broj vožnji danas zasad manji nego tijekom rekordnih dana početkom tjedna, i dalje je iznad razina koje su zabilježene tijekom većeg dijela rujna.