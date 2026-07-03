Zagreb ide u dogradnju nove OŠ Jure Kaštelana na Savici da svi idu na nastavu u jednu smjenu

Dogradnja Osnovne škole Jure Kaštelana na Savici povećat će prostorne kapacitete škole i omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu, pa je Grad Zagreb objavio javnu nabavu za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji te škole, priopćeno je iz Gradske uprave u petak.

"Prednosti jednosmjenske nastave za djecu i obitelji su brojne, od širenja mogućnosti za izvanškolske aktivnosti i rekreativni sport, preko osiguravanja kuhinja i blagovaonica potrebnih za pripremu toplih obroka, pa sve do činjenice da se na taj način usklađuje rad škola s radnim vremenom roditelja", istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Naglasio je da je prioritet Grada osigurati jednosmjensku nastavu za svu djecu u Zagrebu i pružiti im najbolje moguće uvjete za razvoj i učenje. "I nećemo stati dok to ne postignemo“, dodao je.

Ukupna vrijednost radova i opremanja OŠ na Savici je 4,15 milijuna eura s PDV-om, od čega se 2,8 milijuna sufinancira putem EU fondova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a ostatak iz gradskog proračuna, stoji u priopćenju. Po završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača slijedit će potpisivanje ugovora i početak radova na jesen, a predviđeno trajanje radova je deset mjeseci.

Najveće proširenje odnosit će se na nadogradnju kata gdje će se izgraditi šest novih učionica s pratećim kabinetima, spremištem i sanitarnim čvorovima prilagođenima učenicima i osobama s invaliditetom, a radovi će se izvoditi uz pažljivu organizaciju kako bi se nastava u dijelu škole koji ostaje u funkciji mogla odvijati bez prekida,

Škola trenutno radi u dvije smjene te ima kapacitet od 26 razrednih odjela s oko 600 učenika, dok će se nakon zahvata kapacitet povećati na 32 razredna odjela, odnosno na gotovo 900 učenika.

Grad Zagreb je na EU pozive za uvođenje jednosmjenske nastave financirane iz NPOO-a prijavio ukupno 24 projekta, procijenjene vrijednosti oko 290 milijuna eura te su svi odobreni za financiranje s ukupno 185 milijuna eura (63 posto), dok će preostali iznos, 107 milijuna eura (37 posto), Grad Zagreb osigurati iz gradskih proračunskih sredstava.

U protekle četiri godine realizirano je 22 projekta škola vrijednih oko 240 milijuna eura, a trenutačno je otvoreno još šest gradilišta, ukupne vrijednosti oko 60 milijuna eura, naveli su iz Gradske uprave.