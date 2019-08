Zagreb je i ovo ljeto gradilište: Izbjegnite radove na cestama

Zagreb ljeti postaje gradilište, kako godinama prije, tako i ove.

Radovi u metropoli predviđeni su čak 40 lokacija kako bi grad na jesen izgledao što bolje, ali i bio kvalitetnije povezan.

Sanacija kolnika u Vinogradskoj od Ilice do Andrijevićeve

Prema podacima Zagrebačkog holdinga, trenutačno se radi na 40-ak lokacija, među kojima je i Remetinečki rotor, iako su Zagrepčani na novu regulaciju prometa na rotoru već naviknuli.

Ljeto je rezervirano i za gradnju oko 280 metara dugog podvožnjaka koji će povezivati istok i zapad, kao i nasipa za skretanje, što će stvarati gužve u Riječkoj ulici, gdje se prema posebnoj regulaciji vozi do 14. kolovoza.

Počeli su radovi sanacije kolnika Ulice grada Vukovara, na dijelu od Savske do Ozaljske. Znak za početak radova dao je gradonačelnik Milan Bandić koji je sa suradnicima obišao ovu prometnu zagrebačku ulicu. Alternativni pravci za vrijeme radova su: Savska cesta – Zagrebačka avenija – Selska cesta – Ozaljska ulica – Ulica grada Vukovara, Ulica grada Vukovara – Nova cesta – Ulica Božidara Adžije – Jukićeva ulica – Savska cesta.

Sanacija kolnika u Vukovarskoj od Savske do Ozaljske

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jutros su započeli radovi i na sanaciji kolnika u Vinogradskoj ulici. Zbog toga će se voziti obilaznim pravcima, a to su: Ilica – Nad lipom – Podolje – Vinogradska cesta i Vinogradska cesta – Podolje – Nad lipom – Ilica – Grahorova ulica – Ulica grada Mainza – Slovenska ulica – Fonova ulica – Trg Francuske republike – Hanuševa ulica – Ulica Republike Austrije – Ilica. Završetak radova u Vinogradskoj najavljen je za 10. kolovoza, a u Vukovarskoj za 15. kolovoza.

Radi se i na nadvožnjaku na Slavonskoj aveniji iznad Držićeve. Ulaganje vrijedno oko pet milijuna kuna uključuje sanaciju ograde, servisnih staza, hidroizolacije, upornjaka, ležajeva, ali i novi sloj asfalta, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja kolovoza.

Nešto je kraći rok za Most slobode pa bi do 18. kolovoza na njemu trebale biti osvježene pješačke staze, ograda, hidroizolacija i čelični lukovi. U tijeku su i radovi na istočnome stupu Podsusedskog mosta, starog više od stotinu godina, a dovršeni bi trebali biti do kraja listopada, kažu u Gradskom uredu za prostorno uređenje.

Radnici plinare vrijedni su na Barutanskom bregu I, II i III te u Mohorovičićevoj ulici, do 8. kolovoza se zauzima dio kolnika i pješačke staze. Zbog asfaltiranja se Jakovljanskom ulicom prometuje prema privremenoj regulaciji do 9. kolovoza, a na promet Ulicom Slavka Batušića, od kućnog broja 37 do 43, do 9. kolovoza mogu utjecati radovi na nogostupu.

Za sav je promet zatvorena Ulica Anđela Nuića, iznad potoka Reka, zbog radova, do 9. kolovoza. Za vrijeme radova prometuje se obilazno.

Zbog radova na vodoopskrbnoj infrastrukturi, Ulica Dubravica, kod kućnog broja 16 i na dijelu od Ulice Sigetje do Aleje grada Bologne, do 10. kolovoza je zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova prometuje se obilazno ulicama Sigetje i Medpotoki do Aleje grada Bologne.

Ulicom Nove Rašljice, kod kućnog broja 7, prometuje se prema privremenoj regulaciji zbog izgradnje stambenog objekta, do 10. kolovoza, a prema privremenoj regulaciji prometuje se Ulicom Lea Mullera, kod kućnog broja 12, zbog radova, do večernjih sati 11. kolovoza.

Zbog radova na vodoopskrbnoj infrastrukturi, ulicama Ašpergeri, Pavlići i Gajani se prometuje prema privremenoj regulaciji do 11. kolovoza dok je ulica Dedići, kod kućnog broja 120, zatvorena za sav promet do večernjih sati 12. kolovoza, zbog radova na cesti. Za vrijeme radova prometuje se obilazno.

Za sav je promet zatvorena Rapska ulica, na dijelu od Avenije Marina Držića do Kornatske ulice, do 13. kolovoza, zbog radova na vodoopskrbnom sustavu. Za vrijeme radova prometuje se obilazno Avenijom Marina Držića, Ulicom grada Vukovara, Radničkom cestom i Ulicom Frana Folnegovića te obratno. Zbog radova na nogostupu, Miroševečkom cestom, kod Osnovne škole Granešina, do večernjih sati 14. kolovoza se prometuje dvosmjerno no jednim trakom.

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, Mesićevom ulicom se prometuje jednim prometnim trakom do 16. kolovoza, dok se Turopoljskom cestom, od kućnog broja 19 do 43 te od 61 do 69, prometuje prema privremenoj regulaciji zbog radova, do 17. kolovoza u vremenu od 7 do 17 sati.

Jednim trakom prometuje se Ulicom Srebrnjak, kod kućnog broja 90, zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, do večernjih sati 20. kolovoza.

Zbog radova, Ulicom Radoslava Cimermana, na dijelu od kućnog broja 67 do Ulice Žarka Dolinara, prometuje se lijevim prometnim trakom do večernjih sati 26. kolovoza dok se u zoni raskrižja ulica Trokut XIV. i Vladimira Špoljarića prometuje suženim dijelom kolnika do večernjih sati 30. kolovoza, zbog radova na vodoospkrbnoj infrastrukturi.

Prema privremenoj regulaciji prometuje se Trpučanskom cestom, do 1. rujna, zbog sanacije oštećenja na kolniku, a kolnik se uređuje u ulici Goričanski odvojak u kojoj se do 1. rujna prometuje prema privremenoj regulaciji.

Ivanjorečka cesta, na dijelu od Ulice Svetog Ivana do Ulice Palašići, zatvorena je za sav promet zbog izgradnje pristupne prometnice prema Osnovnoj školi Ivanja Reka, do 9. kolovoza u 18 sati, a na dijelu od kućnog broja 42 do 72 prometuje se prema privremenoj regulaciji do večernjih sati 2. rujna. Za vrijeme radova prometuje se obilazno.

Dio kolnika zauzima se u Ulici Matije Mesića, kod kućnog broja 29, zbog izgradnje stambenog objekta, do 8. rujna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zbog izgradnje žičare, Ulica Gračansko dolje, od kućnog broja 109 do Ulice Nad tunelom, zatvorena je za sav promet do 1. listopada. Za vrijeme radova prometuje se obilazno, a onemogućeno je skretanje iz Gračanske ceste u Ulicu Gračansko dolje i obratno.

Dio prometnice zauzima se u Ulici Bože i Nikole Bionde, kod kućnog broja 2, i Ulici I. gardijske brigade Tigrovi, kod kućnog broja 14, do 30. listopada, zbog građevinskih radova.

Zbog sanacije klizišta, Ulica Veliki vrh, na dijelu od kućnog broja 122 do raskrižja s Ulicom Kranjčecov breg, do kraja listopada je zatvorena za sav promet.

U Štoosovoj ulici, kod kućnog broja 27, zauzima se dio prometne trake zbog izgradnje stambene zgrade, do 30. travnja 2020. godine, a dio nogostupa i prometnice zauzima se u Ulici Medveščak, kod kućnog broja 77, zbog sanacije pročelja, do 17. srpnja 2020. godine. Smještaj vozila za utovar i istovar materijala dozvoljen je isključivo u vremenu od 23 do 07.30 sati te od 15 do 15.30.



