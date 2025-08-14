Obavijesti

NAJAVILI PROJEKT

Zagreb kreće s izradom novog Prostornog plana: Evo kako možete sudjelovati i vi

Zagreb kreće s izradom novog Prostornog plana: Evo kako možete sudjelovati i vi
Sve inicijative bit će evidentirane i razmotrene prilikom izrade stručnih rješenja novog Prostornog plana, istaknuli su iz Gradske uprave

Grad Zagreb pokrenuo je izradu novog Prostornog plana koji propisuje uvjete provedbe zahvata u prostoru izvan obuhvata GUP-ova Zagreba i Sesveta, što se odnosi na južna i sjeveroistočna naselja, te pozvao građane i pravne osobe da do 30. rujna daju svoje inicijative i prijedloge.

- Dvadeset i četiri godine od donošenja postojećeg Prostornog plana Grada Zagreba, počinjemo s izradom novog temeljnog planskog dokumenta koji usmjerava održivi razvoj našeg grada, balansirajući potrebu za modernizacijom, gospodarskim razvojem i planiranjem kvalitetne infrastrukture s potrebama očuvanja vrijednih prirodnih resursa - rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

- U ovaj prostorni plan koji se donosi za plansko razdoblje do sredine 21. stoljeća potrebno je ugraditi i ciljeve Europske unije za održivi razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama te postizanje klimatske neutralnosti do 2050. - dodao je Korlaet.

Iz Grada Zagreba pozvali su građane i pravne osobe da do 30. rujna dostave svoje inicijative i prijedloge za uređenje prostora u navedenim područjima. Prijedlozi se mogu predati pisanim putem na adresu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Park Stara Trešnjevka 2 ili online.

Sve inicijative bit će evidentirane i razmotrene prilikom izrade stručnih rješenja novog Prostornog plana, istaknuli su iz Gradske uprave.

Prostorni plan Grada Zagreba temeljni je prostorno-planski dokument regionalne razine i obuhvaća cjelokupni prostor Grada Zagreba te određuje prostornu i gospodarsku strukturu grada, sustav infrastrukture od važnosti za grad, osnove za uređenje i zaštitu prostora te mjere za očuvanje i unapređenje okoliša, prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti kao i zaštitu vrijednih prirodnih resursa.

Prostorni plan propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja izvan obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta, što se odnosi na brojna naselja južnog i sjeverno-istočnog dijela grada.

