Zagreb kreće u obnovu 10 zgrada: Pročelja i krovovi bit će potpuno obnovljeni, evo koji

Grad Zagreb pokreće postupak javne nabave za odabir izvođača radova obnove pročelja i krovova na deset zagrebačkih zgrada uvrštenih na Listu prioriteta korištenja prihoda od spomeničke rente, procijenjene vrijednosti 4,46 milijuna eura bez PDV-a, priopćila je u četvrtak Gradska uprava. Odabrane lokacije su Nova Ves 53A, Medveščak 47, Opatovina 47, Bogovićeva 5, Boškovićeva 21, Petrinjska 29, Gornje Prekrižje 30, Nikole Tesle 1, Prilaz Gjure Deželića 13 i Kačićeva 7A, na kojima su, prema priopćenju, ispunjeni svi preduvjeti za obnovu, uključujući konstrukcijsku sanaciju, uklanjanje kapilarne vlage te ishođeno odobrenje nadležnog Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.

Lista prioriteta obuhvaća ukupno 65 lokacija, a utvrđena je nakon javnog poziva koji je bio otvoren od 3. travnja do 3. listopada 2025. godine.

"Obnova grada nije usmjerena samo na vodovod, ceste, plinovod, mostove, nadvožnjake, podvožnjake i tramvajske pruge. Ulažemo i u ovakve projekte jer želimo da naš grad izgleda ljepše, da budemo ponosniji na Zagreb, da posjetitelji više uživaju u njemu, a prije svega da građani imaju ugodnije okruženje za život", izjavio je tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je da su građanima na raspolaganju tri programa obnove zgrada, ovisno o statusu i lokaciji zgrade, te da je Grad izmjenama programa financiranog sredstvima spomeničke rente povećao udio sufinanciranja s dosadašnjih 80 na 100 posto troškova, kako bi obnova bila dostupnija većem broju suvlasnika.

Uz obnovu pročelja, Grad provodi i uklanjanje grafita, uređenje unutarnjih dvorišta i javnih platoa te sufinancira ugradnju dizala u višestambenim zgradama. Za uklanjanje grafita i zaštitu pročelja u 2026. godini osigurano je 1,2 milijuna eura, a dosad je očišćeno 74 zgrada, dok su radovi u tijeku ili pripremi na više od 140 lokacija.

Za obnovu javnih platoa planirano je tri milijuna eura, dok je u program ozelenjivanja unutarnjih dvorišta dosad uloženo oko 700.000 eura, na čijoj se listi prioriteta nalazi 236 lokacija, navode iz Grada.