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Zagreb kreće u obnovu 10 zgrada: Pročelja i krovovi bit će potpuno obnovljeni, evo koji

Piše HINA,
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Zagreb kreće u obnovu 10 zgrada: Pročelja i krovovi bit će potpuno obnovljeni, evo koji
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Lista prioriteta obuhvaća ukupno 65 lokacija, a utvrđena je nakon javnog poziva koji je bio otvoren od 3. travnja do 3. listopada 2025. godine

Grad Zagreb pokreće postupak javne nabave za odabir izvođača radova obnove pročelja i krovova na deset zagrebačkih zgrada uvrštenih na Listu prioriteta korištenja prihoda od spomeničke rente, procijenjene vrijednosti 4,46 milijuna eura bez PDV-a, priopćila je u četvrtak Gradska uprava. Odabrane lokacije su Nova Ves 53A, Medveščak 47, Opatovina 47, Bogovićeva 5, Boškovićeva 21, Petrinjska 29, Gornje Prekrižje 30, Nikole Tesle 1, Prilaz Gjure Deželića 13 i Kačićeva 7A, na kojima su, prema priopćenju, ispunjeni svi preduvjeti za obnovu, uključujući konstrukcijsku sanaciju, uklanjanje kapilarne vlage te ishođeno odobrenje nadležnog Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.

Lista prioriteta obuhvaća ukupno 65 lokacija, a utvrđena je nakon javnog poziva koji je bio otvoren od 3. travnja do 3. listopada 2025. godine.

"Obnova grada nije usmjerena samo na vodovod, ceste, plinovod, mostove, nadvožnjake, podvožnjake i tramvajske pruge. Ulažemo i u ovakve projekte jer želimo da naš grad izgleda ljepše, da budemo ponosniji na Zagreb, da posjetitelji više uživaju u njemu, a prije svega da građani imaju ugodnije okruženje za život", izjavio je tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

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Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je da su građanima na raspolaganju tri programa obnove zgrada, ovisno o statusu i lokaciji zgrade, te da je Grad izmjenama programa financiranog sredstvima spomeničke rente povećao udio sufinanciranja s dosadašnjih 80 na 100 posto troškova, kako bi obnova bila dostupnija većem broju suvlasnika.

Uz obnovu pročelja, Grad provodi i uklanjanje grafita, uređenje unutarnjih dvorišta i javnih platoa te sufinancira ugradnju dizala u višestambenim zgradama. Za uklanjanje grafita i zaštitu pročelja u 2026. godini osigurano je 1,2 milijuna eura, a dosad je očišćeno 74 zgrada, dok su radovi u tijeku ili pripremi na više od 140 lokacija.

Za obnovu javnih platoa planirano je tri milijuna eura, dok je u program ozelenjivanja unutarnjih dvorišta dosad uloženo oko 700.000 eura, na čijoj se listi prioriteta nalazi 236 lokacija, navode iz Grada.

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