Zagreb objavio imena i OIB-ove ljudi na listi za najam gradskih stanova: 'Oni su pristali na to'

Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prema socioekonomskom statusu, izrađene temeljem javnog natječaja od 2. travnja, a na koji je do 2. svibnja stiglo 1.520 zahtjeva od čega je njih 1.100 ocijenjeno urednima. Na listi se nalaze imena, prezimena i osobni identifikacijski brojevi (OIB) osoba.

Uz to, objavljen je i ukupan broj bodova koje su podnositelji zahtjeva dobili na osnovu devet potkategorija. Za dio ljudi da se zaključiti da su bodove ostvarili na temelju toga što spadaju u jednu od tri podkategorije - žrtve obiteljskog nasilja, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i veterani.

Zagreb: Konferencija za medije Tomislava Tomaševića i suradnika | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je to važan korak prema pravednijem sustavu stanovanja u Zagrebu.

- Naš je cilj osigurati da što veći broj građana, posebno onih u najtežoj situaciji, dobije pristup sigurnom i priuštivom domu - naglasio je. Svi koji su se javili na natječaj su pristali da se njihov OIB objavi. Nisu objavljene adrese, objasnio je Tomašević.

- Slično je bilo ranije i u Splitu. Ljudi mogu imati ista imena, a kako će na ovu odluku biti moguća žalba, važno je da sve bude transparentno. Zato je objavljeno i tko je koliko dobio bodova po drugim kategorijama. Što se tiče posebnih kriterija gdje se dobivaju bodovi, njih je šest, od braniteljskog statusa do žrtvi nasilja. Ali oni se objavljuju kumulativno i nije moguće razabrati tko je koliko bodova dobio po nekoj od tih posebnih šest kategorija, nego samo kumulativ koji je važan zbog ukupnog broja bodova - objasnio je Tomašević.

Najavio je da će se s novim gradskim projektima u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju, u idućim godinama značajno povećati broj gradskih stanova dostupnih za najam. U Gradskoj upravi kažu da je prijedlog liste izrađen prema mjerilima i bodovnim kriterijima propisanima Odlukom o najmu stanova.

Zagreb: Redovna konferencija za medije gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Svi podnositelji zahtjeva imaju pravo u roku od osam dana od objave prijedloga uputiti primjedbu nadležnom gradskom uredu. Nakon njihove obrade, Grad Zagreb će objaviti Konačnu listu reda prvenstva, prema kojoj će se stanovi dodjeljivati u najam.

Najmoprimci će plaćati zaštićenu najamninu u iznosu od 0,36 eura po četvornom metru. Stanovi će se davati u najam na razdoblje od pet godina, uz mogućnost produljenja, izvijestili su iz Gradske uprave.

Grad Zagreb je, podsjetili su, krajem siječnja ove godine donio novu Odluku o najmu stanova kao odgovor na sve izraženiju nepristupačnost tržišnog stanovanja, radi omogućavanja priuštivog i pravednog stanovanja osobama i obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Odlukom su precizno definirani kriteriji za ostvarivanje prava na najam, pri čemu se osobito vrednuje socioekonomski status kućanstava.

Ujedno, Grad Zagreb trenutno gradi zgradu od 288 stanova u Podbrežju za socijalni i priuštivi najam, koja će biti završena 2027. nakon čega će uslijediti i gradnja gradskih stanova u Svetoj Klari i Borovju. Ukupno je riječ o novih 1000 stanova čime će se, kako su naglasili, značajno povećati portfelj stanova u gradskom vlasništvu namijenjenih za socijalni i priuštivi najam i povećati pristupačnost cijene najma stanova u Zagrebu.