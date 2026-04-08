Zagreb odgovorio HDZ-u: Nije ugrožena sigurnost mladih koji sudjeluju na Antunovskom hodu

Na prozivke zagrebačkog HDZ-a da gradske vlasti ignoriraju sigurnost vjernika koji će se u lipnju okupiti na Antunovskom hodu, iz grada odgovaraju da je zahtjev za privremeno zatvaranje prometa odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna. Zagrebački HDZ u srijedu je u priopćenju prozvao gradske vlasti i Gradski ured za promet zbog "neodgovornog i nekorektnog postupanja", navodeći da nisu odgovorili na zahtjev niti na požurnicu za privremenim zatvaranjem prometnica za vjersko okupljanje mladih - Antunovski hod 2026.

Riječ je, navode, o događaju koji godinama okuplja desetke tisuća mladih - prošle godine više od 20.000 sudionika - koji u molitvi i pjesmi prolaze zagrebačkim ulicama.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj Hini je rekla da je zahtjev za privremeno zatvaranje prometa povodom Antunovskog hoda mladih 6. lipnja 2026. godine odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna.

"O privremenom zatvaranju prometa javnost će biti pravovremeno obaviještena na službenim stranicama Grada Zagreba (regulacije.zagreb.hr), kao i o svim ostalim privremenim regulacijama prometa", poručila je glasnogovornica.

Napomenula je da je Grad Zagreb prethodno već odobrio zahtjev organizatora za zauzimanje javne površine.

Oba zahtjeva organizatorima su odobrena i prošle godine, rekla je glasnogovornica Grada Zagreba.

U HDZ-u tvrde da se za druga događanja, uključujući i Pride, odobrenja izdaju ekspresno, u istom danu te ističu da šutnja i odugovlačenje dovode izravno u pitanje sigurnost sudionika jer su zbog nedostatnih kapaciteta nogostupa sudionici često prisiljeni kretati se kolnikom, što predstavlja ozbiljan rizik.

HDZ je upozorio i na, kako su naveli, vandalsko uništavanje plakata Antunovskog hoda i vrijeđanje vjerskih osjećaja mladih Zagreba i čitave Hrvatske, ocijenivši da nije više riječ o izoliranim slučajevima, nego o atmosferi netrpeljivosti koja se prešutno tolerira".