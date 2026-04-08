TENZIJE U GRADU

Zagreb odgovorio HDZ-u: Nije ugrožena sigurnost mladih koji sudjeluju na Antunovskom hodu

Piše HINA,
Zagreb: Antunovski hod mladih na Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Iz Grada Zagreba odgovaraju da je zahtjev za zatvaranje prometa za Antunovski hod već odobren

Na prozivke zagrebačkog HDZ-a da gradske vlasti ignoriraju sigurnost vjernika koji će se u lipnju okupiti na Antunovskom hodu, iz grada odgovaraju da je zahtjev za privremeno zatvaranje prometa odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna. Zagrebački HDZ u srijedu je u priopćenju prozvao gradske vlasti i Gradski ured za promet zbog "neodgovornog i nekorektnog postupanja", navodeći da nisu odgovorili na zahtjev niti na požurnicu za privremenim zatvaranjem prometnica za vjersko okupljanje mladih - Antunovski hod 2026.

Riječ je, navode, o događaju koji godinama okuplja desetke tisuća mladih - prošle godine više od 20.000 sudionika - koji u molitvi i pjesmi prolaze zagrebačkim ulicama.

HOD DUG 16 KILOMETARA VIDEO Antunovski hod okupio je tisuće vjernika na zagrebačkom Trgu: 'Tko daje srce, daje sve!'
VIDEO Antunovski hod okupio je tisuće vjernika na zagrebačkom Trgu: 'Tko daje srce, daje sve!'

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj Hini je rekla da je zahtjev za privremeno zatvaranje prometa povodom Antunovskog hoda mladih 6. lipnja 2026. godine odobren te je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti koja se očekuje do kraja ovog tjedna. 

"O privremenom zatvaranju prometa javnost će biti pravovremeno obaviještena na službenim stranicama Grada Zagreba (regulacije.zagreb.hr), kao i o svim ostalim privremenim regulacijama prometa", poručila je glasnogovornica.

Napomenula je da je Grad Zagreb prethodno već odobrio zahtjev organizatora za zauzimanje javne površine.

Oba zahtjeva organizatorima su odobrena i prošle godine, rekla je glasnogovornica Grada Zagreba. 

ANTUNOVSKI HOD FOTO Tisuće mladih vjernika hodočaste prema Svetom Duhu
FOTO Tisuće mladih vjernika hodočaste prema Svetom Duhu

U HDZ-u tvrde da se za druga događanja, uključujući i Pride, odobrenja izdaju ekspresno, u istom danu te ističu da šutnja i odugovlačenje dovode izravno u pitanje sigurnost sudionika jer su zbog nedostatnih kapaciteta nogostupa sudionici često prisiljeni kretati se kolnikom, što predstavlja ozbiljan rizik.

HDZ je upozorio i na, kako su naveli, vandalsko uništavanje plakata Antunovskog hoda i vrijeđanje vjerskih osjećaja mladih Zagreba i čitave Hrvatske, ocijenivši da nije više riječ o izoliranim slučajevima, nego o atmosferi netrpeljivosti koja se prešutno tolerira".

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Jako pale cijene nafte!
EFEKT MIRA

Jako pale cijene nafte!

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

