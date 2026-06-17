Zagreb okuplja turističku elitu: Stručnjaci o rastu halal tržišta

U Zagrebu će se u četvrtak, 18. lipnja 2026. održati Halal Travel & Taste Summit 2026., stručni i poslovni događaj posvećen halal turizmu kao jednom od najbrže rastućih segmenata globalne turističke industrije. Skup će se održati u Kongresnoj dvorani Islamskog centra na temu „Halal kao globalni turistički trend“, a okupit će predstavnike turističkog sektora, hotelijerstva, gastronomije, gospodarstva, institucija, diplomatskog zbora i stručnjake za certificiranje. Prema Global Muslim Travel Indexu 2025 (GMTI), koji je izradila organizacija CrescentRating, broj međunarodnih putovanja muslimanskih turista dosegnuo je 176 milijuna u 2024. godini, a do 2030. očekuje se da će se taj broj povećati na 245 milijuna. „Halal turizam istodobno je pokazatelj kvalitete, sigurnosti, održivosti i uključivosti destinacije“, izjavio je Muhamed Mandžić, rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete u Zagrebu.

Organizatori ističu da je cilj otvoriti stručni dijalog o mogućnostima koje Hrvatska ima na halal tržištu te dodatno pozicionirati zemlju kao halal-friendly destinaciju. Naglašavaju i da halal norma danas nadilazi religijski okvir te se sve više prepoznaje kao pokazatelj kvalitete, sigurnosti, održivosti i odgovornog poslovanja, dok potencijal halala za razvoj hrvatskog turizma još uvijek nije dovoljno iskorišten.

Halal Travel & Taste Summit organizira LUX Promocija u suorganizaciji s Centrom za certificiranje halal kvalitete, uz pokroviteljstvo Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlisa Islamske zajednice Zagreb, Ministarstva turizma i sporta te Grada Zagreba.