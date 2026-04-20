Zagreb pomaže nakon oluje: Evo koliko građani mogu dobiti

Na dnevnom redu predstojeće skupštinske sjednice u četvrtak 23. travnja bit će točka o novčanoj pomoći građanima čiji su stambeni objekti i automobili stradali u nevremenu krajem ožujka, najavio je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) u ponedjeljak. Najavljujući na konferenciji za novinare sjednicu, Mišić je rekao da je na dnevnom redu 17 točaka, a po hitnom postupku doći će točka o odluci o novčanoj pomoći građanima nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb od 26. do 28. ožujka. Podsjetio je da je novčana pomoć za stanove i obiteljske kuće 70 posto iznosa štete do iznosa od 15.000 eura, a za osobna vozila također 70 posto nastale štete do iznosa od 5000 eura. Na sjednici u svibnju bit će odluka o novčanoj pomoći za oštećena grobna mjesta 50 posto iznosa štete do iznosa od 3000 eura.

"Nakon nevremena nije se čekalo nego se odmah 30. ožujka osigurala aplikacija kako bi građani mogli prijavljivati štetu", istaknuo je Mišić te izrazio uvjerenje da će svi zastupnici podržati tu odluku kako bi postupak isplate novčane pomoći građanima mogao biti znatno brži nego što je bio nakon nevremena 2023.

Na sjednici će biti i točka o akcijskom planu gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete. Mišić je rekao da je u Zagrebu više od 123.000 svjetiljki te će se osigurati zamjena oko 45.000 neusklađenih ukupne vrijednosti 22,5 milijuna eura. Cilj je i povećanje sigurnosti te će se na rizičnim mjestima povećati broj i kvaliteta rasvjetnih tijela, a kvalitetnim svjetiljkama osigurat će se i ušteda električne energije do 60 posto te smanjenje emisije CO2.

Na dnevnom redu bit će i dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju centra za autizam u Oporovcu. Ukupna vrijednost projekta je oko 40 milijuna eura, od čega će se gotovo 50 posto osigurati kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Centar će imati 60 učionica koje će primiti po 14 učenika kojima će se omogućiti jednosmjenska nastava.

Mišić je najavio i izvješće o lokacijama i količinama protuzakonito odbačenog otpada u 2025. u kojem se navodi da je ukupno izdano 729 prekršajnih mjera, ukupnih kazni preko 163.000 eura, kažnjeno je 560 fizičkih osoba, 164 pravne i pet obrtnika. Osigurano je 200 novih kamera i sada ih je 247 koje kontroliraju ilegalno odbačen otpad, a na utvrđenim lokacijama gdje se često ilegalno odbacivao otpad postavljene su betonske zapreke.

Najavio je i izvješće o provedbi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, istaknuvši kao poseban problem u Zagrebu lebdeće čestice PM10 čiji su glavni uzrok promet i grijanje na drva.

Mišić je najavio i dvije točke vezano za kupnju nekretnina, obje su vrijedne oko 150.000 eura, ali su "koraci prema izgradnji Jarunskog mosta i kulturnog centra Dubrava".

Na pitanje kako komentira prepirke između organizatora Hoda za život i Grada jer iz Hoda tvrde da ih se sabotira te da nikada Trg bana Jelačića nije bio rezerviran za proslavu Dana Europe i prvi put ih se traži popis govornika i pjevača, Mišić je rekao da nije primijetio da im je Grad nešto zabranio. Očito je da organizatori Hoda žele određeni ideološki prijepor s gradonačelnikom i Gradskom upravom te jaču medijsku vidljivost, a 9. svibnja Dan Europe treba Grad prigodno obilježiti na Trgu,a Hod će dobiti alternativnu lokaciju, rekao je.