Zagreb postao veliko gradilište! Evo što se obnavlja, koje ceste su zatvorene i kad je sve gotovo

Kako se približava proljeće, tako se zahuktava i sezona radova na zagrebačkim cestama. Svi oni veliki (i mali) projekti koji su se tijekom zime provodili u manjem opsegu, sada kreću u ozbiljnu, nešto ubrzaniju fazu. Neke ceste već se polagano zatvaraju, gradilišta se otvaraju, stvaraju se gužve, nervoza... A mi smo obišli ključna gradilišta kako bi provjerili u kojoj su fazi i kako građani reagiraju na to.

Prvotno smo obišli zagrebačke bolnice koje su prave građevinske zone. Na Rebru se grade nove zgrade, Vinogradska se obnavlja, što stvara velike gužve i nervozu kod pacijenata, pogotovo onih koji dolaze automobilima.

Krkljanac na Rebru

U Kišpatićevoj, kod KBC-a Zagreb, svakodnevno su velike gužve. Garaža je zbog radova zatvorena, a parkirna mjesta uz cestu doslovno su zatrpana. Automobili se parkiraju čak i po pločniku. Mnogi pacijenti koriste i Park&Ride sustav koji je uveo Grad. Pacijenti se tako mogu parkirati na parkiralištu Borongaj, a u cijenu parkirne karte uključena je i karta za ZET-ov autobus koji vozi do Rebra. Unutar samog bolničkog kruga također kaos. Kamioni ulaze, prolaze, brojna sanitetska vozila, pješaci. Pravi prometni krkljanac.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Inače, do lipnja 2027. na Rebru će stajati nova bolnička zgrada s garažom, helidromom i novim pristupnim cestama. Riječ je o projektu vrijednom 184 milijuna eura koji se izvodi u fazama, a obuhvaća i gradnju tzv. Sidrobolničke zgrade. Rekonstrukcija će pod jedan krov integrirati klinike za ortopediju, oftalmologiju, radiologiju, transfuziologiju i banku tkiva te patologiju.

Uz medicinske odjele, niču i nova centralna kuhinja, ljekarna, prostori za studente i golema arhiva.. Od nemedicinskih sadržaja grade se nova centralna kuhinja, ljekarna, prostori za edukaciju studenata, centralne svlačionice, skladišta, središnja arhiva i tehnički prostori.

- Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro) u provedbi ima dva projekta: III. fazu razvoja KBC-a Zagreb Rebro, koja obuhvaća izgradnju nove bolničke zgrade s garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice, te cjelovitu obnovu Glavne zgrade KBC-a Zagreb Rebro sa seizmičkim ojačanjem i energetskom obnovom. Uz te projekte koji su u tijeku, već su dovršeni radovi na Žutoj zgradi KBC-a Zagreb, Klinici za ženske bolesti i porode Petrova te Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu - rekli su nam iz Ministarstva zdravstva.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dok bageri rade punom parom, pacijenti se snalaze kako znaju. Ispred zatvorenog glavnog ulaza zatekli smo majku i sina.

- Ne smeta nam gradilište jer graditi se mora, samo smo se malo izgubili. Nisu se baš potrudili oko smjernica nakon što su promijenili ulaz - kaže nam mlada majka. Medicinska sestra na pauzi dodaje da je buka naporna, ali nužna.

- Svi trebamo stisnuti zube pa ćemo uživati u novome. Promet? Ovdje je ionako oduvijek kaos, gužve i parkirani auti nisu nikakva novost - zaključuje kroz smijeh.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cjelovita obnova Glavne zgrade KBC-a Zagreb te radovi u KBC-u Sestre milosrdnice bit će dovršena do kraja 2026. godine. Nešto dulje trajat će dva najopsežnija zahvata, III. faza razvoja KBC-a Zagreb Rebro i cjeloviti projekt izgradnje i opremanja središnjeg kompleksa Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević", za koje je završetak predviđen u 2027. godini.

Obnova Vinogradske i Zarazne

U Vinogradskoj je isto radno. Obnavljaju se zgrade KBC-a Sestre Milosrdnice. To je jedan od "najtežih" ugovora te iznosi 70,5 milijuna eura kako bi se iz temelja obnovilo čak šest zgrada. No, u ovom kompleksu gradi se i nova zgrada, broj 30. Nakon zagrebačkog potresa u ožujku 2020., na temelju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu infrastrukture na području zdravstva sklopilo je ukupno 96 ugovora za obnovu, KBC je jedan od njih. Tako je u tijeku cjelovita obnova kompleksa, a koja uključuje i seizmičko ojačanje, energetsku obnovu te prilagodbu suvremenim sigurnosnim i funkcionalnim standardima.

- Na početku je bilo puno gore, prašina i buka. Konstantni prometni čepovi. Radnik zaustavi stroj nasred ulice, pa su ljudi bili primorani čekati. No tu je s radovima i bez njih redovito kaos u prometu, pogotovo ujutro - govori nam čovjek koji živi u blizini bolnice.

Obnavlja se i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Tamo se trenutno provodi projekt izgradnje i opremanja središnjeg kompleksa u dvije faze. Prva faza već traje.

Iako se od radova na zagrebačkim bolnicama pacijentima diže kosa na glavi, na to su već navikli. Naime, oni koji do bolnica moraju doći iz drugih gradova i okolnih mjesta, već su kroz grad prošli brojne radove i gužve pa su u bolnicu stigli već 'pripremljeni' na kaos.

Radovi na cestama

Naime, svi oni koji dolaze s istoka, a prolaze u Sesvete sad će definitivno završiti u prometnom krkljancu. Naime, Grad Zagreb ide u sanaciju nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, bez definiranja alternativnih pravaca. Vozila će se preusmjeravati na dva željeznička prijelaza gdje će vozači gubiti desetke minuta u kolonama. Naime, na prijelazu u Jelkovečkoj zna se čekati i po 20 minuta, a na Bjelovarskoj cesti i više od pola sata. Preko nadvožnjaka dnevno prođe 30.000 vozila. Svi oni koji idu u KB Dubravu, Rebro, a idu ovim pravcem, gotovo sigurno će upasti u gužvu.

24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ništa bolje nije ni na obilaznici. Naime, tamo su u krajem veljače počeli radovi na dvije lokacije. Na nadvožnjaku Mičevec (čvorišta Jakuševec i Kosnica) te na nadvožnjaku Karlovačka (čvor Lučko). Već nekoliko dana tamo se stvaraju kilometarske gužve.

I novi južni ulaz u Grad zna biti potpuno zakrčen automobilima. Radi se o rekonstrukciji tj. proširenju Sarajevske i izgradnji tramvajske pruge, a koja se dalje spaja na Aveniju Marina Držića i vodi u samo srce grada. Jutarnje prometne gužve tamo su uobičajene, a radovi na tramvajskoj pruzi, proširenju ceste i na rotoru u Zapruđu dodatno otežavaju stvar.

Zagreb: Radovi na novoj ruti tramvaja i proširenju Sarajevske ceste | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Sarajevska cesta bit će proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke, čime će se omogućiti sigurnost i protočnost za različite vrste sudionika u prometu. Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta, te tramvajsko okretište.

Vrijednost radova je 25 milijuna eura plus PDV, koji se financiraju iz gradskog proračuna, ali se očekuje sufinanciranje i iz EU fondova u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Do sada su na prometnici izvedeni radovi na izgradnji oborinskih kanala, vodovoda i vrelovoda. Ugrađeno je 200 pilota za bukobrane, te 45 potpornih zidova. Izvedeni su iskopi donjeg ustroja istočne prometnice, postavljeni su slivnici te je izvedeno 350 metara drenaže prometnice i 205 metara slivničkih veza.

A oni koji idu Slavonskom avenijom, zapet će u gužvi zbog radova petlji. Naime, obnavlja se treća razina petlje iz pravca istoka prema Novom Zagrebu. Ako se čak i probijete dalje, slijedi krljanac kod premosnice zbog Vjesnika, a ako odete još dalje, eto krkljanca na Ljubljanskoj aveniji zbog rekonstrucije nadvožnjaka.

Nije lako ni pješacima

A ako već ne putujete automobilom već javnim prijevozom i pješke, i tu vas očekuju poteškoće. Pokretne stube koje je dnevno koristilo čak 350 tisuća ljudi u obnovi su još od ljeta 2024. godine. One povezuju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i ZET-ovim terminalom na Glavnom kolodvoru. Zatekli smo dvije žene koje su lovile dah nakon što su se popele na Trg kralja Tomislava.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Srećom ne prolazimo ovdje svaki dan, ali teško nam se popeti. Em smo u godinama, em nas bolesti love. Kaj da Vam velim? - rekla nam je jedna od njih. Polako i oprezno, stepenicu po stepenicu uz odgode završetka radova, stepenice bi napokon trebale biti gotove za nekoliko mjeseci. Odnosno trebale bi biti puštene u rad ovo ljeto.

Schlosserove stube, koje spajaju Šoštarićevu ulicu sa Šalatom u rekonstrukciji su od prosinca. Ime su dobile prema liječniku i botaničaru Josipu Schlosseru i ima ih 162. Budući da je riječ o frekventnoj ruti, stepenice su se i s vremenom istrošile. Investicija košta 1,5 milijuna eura. Radovi su započeli u prosincu 2024, no nemamo informaciju do kad će trajati. Schlosserove stube spadaju u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a radovi se izvode u koordinaciji s konzervatorskim nadzorom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode..

Možda mali zahvati u usporedbi s prometnim rješenjima, ali stepenice jesu ključne za identitet "Gornjeg grada" i pješake.

Gradi se, gradi, ali se i ruši

Nakon što je krajem listopada pao dio žbuke sa stropa unutarnje hale, statička ispitivanja tržnice na Dolcu potvrdila su da gornja ploha, srce tržnice, nije sigurna. Grad Zagreb radi pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini.

Radovi na gornjoj plohi još nisu započeli, no izvođač će raditi u dvije smjene kako bi se saniralo oko 2500 kvadratnih metara stropne plohe. Cilj je ukloniti svu žbuku ispod konstrukcije i tako otkloniti opasnost od daljnjeg urušavanja. Važno je napomenuti da popularni mliječni odjel ostaje otvoren i za vrijeme trajanja ovih radova.

Najvrjedniji projekt je rekonstrukcija i prenamjena nekadašnjeg industrijskog kompleksa Paromlin u novu Gradsku knjižnicu i društveno-kulturni centar, ukupno vrijedan 95 milijuna eura, od čega 40 milijuna dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 55 milijuna iz gradskog proračuna. Radovi na Trešnjevci započeli su na proljeće 2024. godine te se projekt odvija prema planu i trenutačno je najveće i najzahtjevnije gradsko gradilište. Obuhvaća obnovu četiri povijesne zgrade te izgradnju dvaju novih objekata na ukupnoj površini od 36 tisuća četvornih metara.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na stranicama Grada Zagreba piše kako će osim društveno-kulturnog centra, novi kompleks sadržavati gradsku knjižnicu s kapacitetom za više od pola milijuna knjiga, multimedijalne dvorane, glazbene studije, kantinu, javnu garažu i niz drugih sadržaja dostupnih građanima.

S druge strane, osim gradnje, ima i rušenja. Simbol hrvatskog novinarstva na križanju Slavonske i Savske odlazi u povijest. Nakon što je godinama propadao, usred noći se zapalio te je u potpunosti uništen. Početkom 2026. godine započeo je proces uklanjanja nebodera. Radovi na rušenju teški su oko 5,3 milijuna eura (s PDV-om). Odluka o rušenju donesena je jer je zgrada nakon potresa 2020. i kasnijeg požara proglašena nesigurnom, a njezina bi cjelovita obnova bila višestruko skuplja od gradnje novog objekta.

Prolaznici zastaju i promatraju kako polako nestaje vizura koju su znali desetljećima.

- Malo je tužno gledati ga kako odlazi, tu su se nekad printale sve novine - govori nam stariji gospodin koji stanuje u obližnjem Cvjetnom naselju. Iako radovi stvaraju povremenu buku i zahtijevaju posebnu regulaciju prometa zbog sigurnosti, naš sugovornik se ne žali.

Novi Dom Sportova, Kranjčevićeva...

Zagreb bi ove godine trebao dobiti konačno i novi stadion. Dugoiščekivana rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj započela je u travnju 2024. godine, a prema najavama, završetak se očekuje krajem 2026. godine. Projekt je vrijedan oko 44 milijuna eura i u potpunosti se financira iz gradskog proračuna. Cilj je pretvoriti dotrajalo igralište u moderan stadion 4. kategorije UEFA-e s više od 11.000 natkrivenih mjesta, što je nužan preduvjet kako bi GNK Dinamo imao kamo preseliti dok se bude rušio i gradio novi Maksimir.

24SATA Zagreb kao veliko gradilište | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim samih tribina, projekt uključuje i gradnju novog gradskog trga s oko 150 stabala, novu rasvjetu te parkiralište s više od 400 mjesta. Stanovnici Trešnjevke već osjećaju promjene. Dok se neki raduju novom ruhu kvarta i modernoj areni, drugi se brinu zbog budućih gužvi tijekom utakmica i gubitka mira na koji su navikli. Ipak, na gradilištu je trenutačno najglasnija buka strojeva, jer se već intenzivno podižu konstrukcije tribina.

Dom sportova je najveći multifunkcionalni sportski kompleks u Hrvatskoj, dom brojnim sportovima. Izgrađen je 1972. godine i od tada nije obnavljan. Na njegovu obnovu čeka se već najmanje jedno desetljeće, a potresi 2020. godine dodatno su utjecali na stanje njegove konstrukcije. Bit će izvedena i nova ovojnica zgrade Doma sportova, uz koju će ovaj hram zagrebačkog sporta dobiti potpuno novo ruho i vizuru. Ugovorena vrijednost radova je oko 30 milijuna eura s rokom izvođenja od 18 mjeseci te se financira iz Gradskog proračuna.

- Ovo će biti jedna od najkompleksnijih građevinskih zahvata u cijeloj državi. Imamo jako, jako kompleksnu krovnu konstrukciju, tako da će ovi građevinski radovi biti vrlo, vrlo komplicirani. Vjerujem da će sve proći kako treba - rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević 2024.godine kad je najavio početak obnove dvorane.

A kompleksno je i stanovnicima zagrebačke Trešnjevke. S obzirom na radove, više nema parkinga kojeg su koristili mnogi ljudi, pa ljudi troše dragocjeno vrijeme kako bi pronašli mjesto za svog limenog ljubimca. Parking je tražio i naš sugovornik.

- Radim u blizini, a vrtim se već 15 minuta. I to vam je moja svakodnevica. Nemaš di parkirati - rekao nam je. No prema stanovnicima, to nije jedini problem. Bore se i s bukom.

- Nabijanje kreće od jutra, ali sad smo se već navikli. Bit će nam čudno kad radovi završe - smije se umirovljenik kojem smo prekinuli šetnju.

Ostali projekti

Nabrojali smo deset najznačajnijih projekata, no Zagreb je premrežen i manjim zahvatima. Radi se na Ljetnoj pozornici kina Tuškanac, grade se osnovne škole i vrtići u Vrbanima i Remetama, a obnavlja se i atletska staza na Mladosti te skate park na Jarunu. U zdravstvu se modernizira Odjel IIIa bolnice Sveti Ivan, dok cestovni radovi obuhvaćaju vijadukt Sava – Odra te dionice u ulicama Antuna Šoljana, Cankarevoj, Zadarskoj, Mikulićima i Vinkovačkoj. Većina radova na održavanju cesta trebala bi završiti do 30. srpnja, kako bi promet prodisao prije vrhunca ljetne sezone. Sve planirane radove, one koji su u tijeku, a i one koji su završili možete pogledati na Interaktivnoj karti Grada Zagreba.