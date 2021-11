Zagrebačka policija dovršila je krim istraživanje nad 81-godišnjakom koji je 6. listopada udario dječaka u tramvaju broj 11 u Dubravi.

POGLEDAJTE VIDEO Priveli 81-godišnjaka, udario je dječaka s posebnim potrebama: Prijeti mu zatvor

Ublažili kazneno djelo

Uspjeli su ga prepoznati i privesti nakon više od mjesec dana istrage. Novost je da su prekvalificirali, odnosno ublažili kazneno djelo po kojem su ga tražili. Naime, nasilni muškarac udario je šakom u glavu dječaka s posebnim potrebama. Slomio mu je nos kojeg su liječnici namještali u KBC-u Zagreb.

Tražili su ga zato prvo zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, no sad je, najvjerojatnije zbog liječničkih nalaza, otkriveno da su ozljede blaže.

No i to kazneno djelo, službenog naziva 'tjelesne ozljede', može mu donijeti od jedne do tri godine zatvora s obzirom na to da se radi o napadu na maloljetnika s posebnim potrebama.

Iz zagrebačke policije nisu željeli iznositi više detalja o motivima napada agresivnog 81-godišnjaka jer je žrtva maloljetna.

Podsjetimo, prema priči dječaka, napao ga je zbog mjesta za sjedenje.

Pretučeni dječak: Nitko mi nije htio pomoći

- Kad me taj čovjek udario šakom u glavu, pao sam sa sjedala u tramvaju i udario u plastiku pored. Nitko mi nije htio pomoći. Svi su samo buljili u mene - ispričao je dječak za 24sata u pratnji cijele obitelji.

- Ja sam ranije ušao u tramvaj i sjeo na prvo mjesto kraj prvih vrata. Taj čovjek mi je prije okretišta Dubrava naredio da se maknem sa sjedala, što sam odbio i rekao da neću. Pokazao mi je neku iskaznicu i pitao sam ga što mu je. Na to me šakom udario u nos i pao sam. Vrijeđao mi je roditelje. Vikao mi je: ‘Tko te napravio takvog?’ - ispričao nam je tada uplašeni dječak.

Te ružne epizode napada ne voli se prisjećati. Dok su mu pred očima plesale scene vrijeđanja i fizičkog napada, ruke je skupio uz tijelo. Još više ga je zaboljelo što mu u tom trenutku nitko nije želio pomoći.

S bolovima u glavi koji su postajali sve jači uspio se maknuti i sjesti iza neke djevojke dok mu je napadač psovao majku.

Nakon toga je agresivac sjeo na njegovo mjesto.

Ostao je na njemu sjediti sve do Bukovačke i stanice Maksimir, gdje je ustao i izašao.

Mlatio dječaka s posebnim potrebama

Mladić se nakon napada uspio nekako domoći svoje škole. Nije imao novca na računu kako bi pozvao obitelj pa ih je o svemu obavijestila školska psihologinja. Pustili su ga kući, a potom ga je sestra odvezla do KBC-a Zagreb.

Ondje su ga odmah primili i nakon detaljne obrade utvrdili kako su mu nosne kosti nestabilne. Nos su mu morali ručno namještati, a liječnici su ih upozorili kako su dužni o svemu obavijestiti policiju.

Obitelj je napad također željela prijaviti te su dječaka na kraju odveli u PP Dubrava.