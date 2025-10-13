Obavijesti

News

Komentari 0
U SRPNJU

Zagreb: Prosječna plaća 1.623 €

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prosječna plaća 1.623 €
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.415 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1.623 eura, što je nominalno 0,6 posto manje nego u lipnju, ali porast za 7,8 posto u odnosu na srpanj  lani. Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.415 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za  srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.347 eura.

Najniža plaća zabilježena u proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 946 eura. 

ZADVOLJAN REZULTATMA Plenković: Hrvatska u plusu s turistima i prihodima, prosječna plaća u lipnju 1.444 eura...
Plenković: Hrvatska u plusu s turistima i prihodima, prosječna plaća u lipnju 1.444 eura...

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za srpanj na razini Hrvatske koja je iznosila 1.437 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 186 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 2.318 eura, što je pad za 0,6 posto u odnosu na lipanj, ali porast za osam posto u odnosu na srpanj 2024. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025