Zagreb se našao pri samom vrhu na listi najboljih glavnih gradova za turiste u Europi

U Zagrebu je u srpnju ostvareno 12 posto više turističkih dolazaka i sedam posto više noćenja nego u srpnju lani, a rast je zabilježen i u prvih sedam mjeseci - u dolascima za 25 posto, a u noćenjima za 17 posto, podaci su Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) objavljeni u srijedu.

Tako je u srpnju u glavnom gradu Hrvatske ostvareno 144.910 dolazaka i 265.113 noćenja, što predstavlja porast od 12 posto u dolascima i sedam posto u noćenjima, u usporedbi s istim lanjskim mjesecom, navodi se u priopćenju.

U srpnju su, uz domaće goste, najviše noćenja ostvarili gosti iz SAD-a, a slijede ih gosti iz Njemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije.

U dolascima su, od stranih gostiju, na prvih pet mjesta gosti iz Njemačke, SAD-a, Francuske, Velike Britanije te Nizozemske.

"Turistički rezultati u Zagrebu sjajni su ne samo za srpanj, već i za, ukupno, prvih sedam mjeseci ove godine", kazala je direktorica TZGZ Martina Bienenfeld.

Od siječnja do sada, kako je navela, u Zagrebu je ostvareno 25 posto više dolazaka (678.857) te 17 posto više noćenja (1.364.491) u usporedbi s lanjskom godinom.

"Posebno veseli činjenica da su gosti iz SAD-a prvi po zabilježenim rezultatima što je efekt i naših promotivnih aktivnosti na američkom tržištu, a posebno suradnje s USTOA-om, udruženjem Virtuoso te platformom Smithsonian", izjavila je Bienenfeld.

Zagreb - 3. najbolji glavni grad za turiste u Europi

Bienenfeld je istaknula i kako je objavljeno istraživanje portala VisaGudie.World prema kojem je Zagreb zauzeo treće mjesto kao najbolji glavni grad za turiste prema parametrima sigurnosti, poznavanja engleskog jezika, cijenama, itd.

"Ovakve vijesti, uz dosadašnje rezultate, itekako ulijevaju optimizam te očekujemo daljnji pozitivan nastavak turističkih rezultata u glavnom gradu Hrvatske", rekla je Bienenfeld.

Kako se navodi u priopćenju, istraživanje "Europe's Best Capital Cities to Be a Tourist in" je dostupno na: https://visaguide.world/news/europes-best-capital-cities-to-be-a-tourist-in/ , a Zagreb se prema ukupnim rezultatima nalazi na u samom vrhu, odmah iza Amsterdama i Rima.