ZAGREB Situacija u osnovnim školama je dobra, nema potrebe za online nastavom

I drugi dan zagrebačkog štrajka nastava u osnovnim školama odvija se redovito, jer su nastavnici na vrijeme stigli na svoja radna mjesta, rekla je Hini u utorak predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević i dodala da nema potrebe za online nastavom.

Mirosavljević je kazala da je situacija u osnovnim školama dobra kao i jučer, što pripisuje činjenici da su te škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola, do kojih dio učenika putuje tramvajem, autobusom ili vlakom.

Dodala je da su danas na nastavu na vrijeme stigli i svi nastavnici.

Mirosavljević je rekla i kako s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih nisu razgovarali o mogućem prelasku na online nastavu jer, smatra, za tim zasad nema potrebe.

Dodala je da jučer ni od Ministarstva ni Grada Zagreba nisu dobili nikakve posebne upute za organizaciju nastave drugoga dana štrajka.

Ministarstvo obrazovanja, upitano o broju izostanaka učenika, mogućem prelasku na online nastavu i eventualnim posebnim uputama u slučaju duljeg trajanja štrajka javnog prijevoza, za te je informacije uputilo na školske ustanove te njihova vlasnika i osnivača, Grad Zagreb.

Predsjednik zagrebačke Udruge srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić na telefonske pozive u utorak nije odgovorio.

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se i u utorak budući da jučer, prvog dana štrajka, pregovori s gradskom upravom nisu doveli do dogovora