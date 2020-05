Zagreb: Skinuli i ukrali zastave Hoda za život na dvije lokacije

Organizatori Hoda za život izvijestili su u četvrtak da je šest zastava te manifestacije skinuto i ukradeno na dvije lokacije u Zagrebu, a taj događaj povezali su s huškanjem na društvenim mrežama ljevičarskih aktivista.

- Noćas je nasilnim putem ukradeno, oteto, skinuto s gradskih jarbola pet zastava Hoda za život s lokacije Glavni kolodvor i jedna zastava na Trgu Republike Hrvatske ispred HNK - rekao je na konferenciji za novinare jedan od koordinatora zagrebačkog Hoda Ivan Mihanović.

Taj događaj povezuju "s huškanjem na društvenim mrežama ljevičarskih aktivista" koji su se, kazao je, "dogovarali i pozivali jedni druge, na nasilno uklanjanje, uništavanje i paljenje zastava manifestacije".

- Vrlo problematičnim smatramo to da bi upravo one grupacije koje su inače glasne kada su u pitanju slobode i ljudska prava, željele određivati tko to ima pravo pravo na život, tj. roditi, a vidimo da njihovi zahtjevi idu i prema tome da određuju tko ima pravo okupljati se, oglašavati i uopće imati pravo slobode govora - ustvrdio je Mihanović.

Demantirao je pritom glasine o mističnim vezama Hoda s bilo kakvim strukturama gradskih vlasti, istaknuvši da Grad Zagreb ima jednaku proceduru i uvjete za sve skupine u društvu koje žele postaviti svoje zastave.

- Prošle godine smo postavili zahtjev za izvješavanje naših zastava, to smo učinili i ove godine i upravo oni koji se žale što smo dobili pravo na izvješavanje zastava su upravo oni koji su dobili mnogo više dana za svoje zastave prije nekoliko tjedana - dodao je.

Jedna od koordinatorica zagrebačkog Hoda za život Andrea Kotnik kazala je da su postavljanje zastava tražili kroz standardnu proceduru i zato "nitko nema pravo krasti zastave, uništavati ih niti dovoditi u pitanje naše pravo da možemo u ovome društvu djelovati u skladu s našim vrijednostima".

Prema njihovim informacijama policija će pregledati snimke krađe zastava i očekuju da će lopovi biti otkriveni i uhvaćeni.

Kotnik je naglasila da se zastave Hoda najvećim dijelom financiraju donacijama građana.

- Mi kao građani plaćamo poreze i prireze, živimo i radimo u ovom gradu i na različite načine doprinosimo ovom gradu. Stoga očekujemo da možemo održavati naše manifestacije i vidjeti naše zastave - poručila je.

Lijevo-zelena koalicija osudila je u srijedu da je micanje zastava Zagreb Pridea i postavljanje zastava Hoda za život diljem grada, ocijenivši kako se radi o smišljenoj poruci zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji pred izbore traži nove političke zaštitnike.

Tvrdi da Grad ne bi smio na jednaki način surađivati s inicijativama koje teže prava proširiti i inicijativama koje prava ugrožavaju.

Zastave Hoda za život postavljene su diljem grada nakon što su skinute zastave Zagreb Pride koje su se vijorile od 17. svibnja kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. I jedna i druga udruga potvrdile su da su od Grada tražile i dobile dozvolu da u određenim terminima postave svoje zastave.

Tema: Hrvatska