Gužve jutros stvaraju velike probleme vozačima u Zagrebu, na obilaznici između Zagreb zapada i Lučkog vozi se uz zastoje, a ništa bolje nije na A4 kod Sesveta te na Vjesniku, gdje građane uskoro čeka nova regulacija
Zagreb stoji: Kolona od 4 km kod Sesveta, gužva u Jankomiru i ogroman čep oko Vjesnika
Gužve na zagrebačkoj obilaznici (A3) jutros stvaraju velike probleme vozačima. Na dionici između čvorova Zagreb zapad i Lučko, u smjeru Lipovca, promet se kreće usporeno, uz česte potpune zastoje.
Problemi i na A4
Gužve se stvaraju i na autocesti A4 Goričan–Zagreb. Između čvorova Sesvete i Zagreb istok, u zoni radova na 96.+700 km u smjeru Zagreba, promet se odvija jednim trakom, pa se formirala kolona duga oko 4 kilometra, piše HAK.
Gužve kod Vjesnika
A na ulicama u blizini Vjesnika i jutros prometni kaos. Uvodi se privremena regulacija prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji, a radovi će potrajati desetak dana. Gužve su se prelile u Savsku, Horvaćansku, a mostovi preko Save od jutra su neprotočni pa je i novi radni tjedan obilježio stres u prometu.
Marko Velzek iz Gradskog ureda za promet jučer je rekao za HRT da su na nekih 40 posto radova.
- Probijen je proboj, upravo se betonira, proširenje je napravljeno, veći dio njega je uređeno i nasipano kamenim materijalom. Otok smo suzili na raskrižju sa Savskom cestom - izjavio je.
