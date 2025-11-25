Obavijesti

Zagreb stoji: Kolona od 4 km kod Sesveta, gužva u Jankomiru i ogroman čep oko Vjesnika

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Gužve jutros stvaraju velike probleme vozačima u Zagrebu, na obilaznici između Zagreb zapada i Lučkog vozi se uz zastoje, a ništa bolje nije na A4 kod Sesveta te na Vjesniku, gdje građane uskoro čeka nova regulacija

Gužve na zagrebačkoj obilaznici (A3) jutros stvaraju velike probleme vozačima. Na dionici između čvorova Zagreb zapad i Lučko, u smjeru Lipovca, promet se kreće usporeno, uz česte potpune zastoje.

Foto: Čitatelj 24sata

Problemi i na A4

Gužve se stvaraju i na autocesti A4 Goričan–Zagreb. Između čvorova Sesvete i Zagreb istok, u zoni radova na 96.+700 km u smjeru Zagreba, promet se odvija jednim trakom, pa se formirala kolona duga oko 4 kilometra, piše HAK.

Foto: Čitatelj 24sata

Gužve kod Vjesnika

A na ulicama u blizini Vjesnika i jutros prometni kaos. Uvodi se privremena regulacija prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji, a radovi će potrajati desetak dana. Gužve su se prelile u Savsku, Horvaćansku, a mostovi preko Save od jutra su neprotočni pa je i novi radni tjedan obilježio stres u prometu.

Marko Velzek iz Gradskog ureda za promet jučer je rekao za HRT da su na nekih 40 posto radova. 

- Probijen je proboj, upravo se betonira, proširenje je napravljeno, veći dio njega je uređeno i nasipano kamenim materijalom. Otok smo suzili na raskrižju sa Savskom cestom - izjavio je.

