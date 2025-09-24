Zagreb: U tri minute dvoje djece ostalo zaključano u autima, situaciju su spasili vatrogasci

U samo tri minute, zagrebačkim vatrogascima su u srijedu stigla čak dva poziva o djeci zaključanoj u automobilima. Prvi poziv stigao je u 12.17 sati iz ulice Radnički dol, a drugi u 12.20 sati iz Soblinečke ulice u Soblincu.

Vatrogasci su uspjeli odraditi obje intervencije te nitko od djece nije niti ozlijeđen ni ugrožen. Otvorili su vrata oba auta bez materijalne štete.

- Napominjemo da se ne radi o slučajevima zanemarivanja djece, nego o situacijama na koje upozoravaju i sami proizvođači automobila. Moderni automobili često imaju automatske funkcije zaključavanja (tzv. autolock ili walk-away lock), zbog čega dijete može slučajno ostati zaključano unutra - pišu vatrogasci.

Naveli su i moguće situacije u kojem je uključeno automatsko ponovno zaključavanje kad se vozilo samo zaključava ako se nakon otključavanja vrata ne otvore unutar 30–60 sekundi. U drugom scenariju automobil se zaključava kada se ključ/fob udalji; ako je ključ vani, a dijete unutra, vrata ostaju zaključana.

Postoji mogućnosti i slučajnog zaključavanja gdje dijete može pritisnuti gumb ili povući ručicu brave dok je ključ izvan automobila.

Naravno, moguć je i kvar elektronike ili ostavljanje ključa u prtljažniku može neočekivano zaključati sva vrata.

- Uvijek uzmite ključ sa sobom, čak i kad izlazite nakratko. Upoznajte se s funkcijama zaključavanja svog automobila i po potrebi ih prilagodite - navode vatrogasci preporuke automobilske industrije.