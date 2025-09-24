Obavijesti

News

Komentari 2
ZAPLJENA

Uhitili dilera (27) u Zagrebu: 'Pao' s više od 66 kg marihuane

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili dilera (27) u Zagrebu: 'Pao' s više od 66 kg marihuane
3
Foto: PUZ

Zagrebačka policija uhitila je 27-godišnjaka kod kojega je pronađeno preko 66 kilograma marihuane, ali i novac za kojega sumnjaju da je zarađen preprodajom droge

U policiji kažu da su kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je osumnjičeni s ciljem daljnje preprodaje nabavljao veće količine marihuane koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u poslovnom prostoru na području Susedgrada.

Pretragom tog prostora i automobila koji osumnjičeni koristi policajci su pronašli 63 paketa s preko 66,7 kilograma marihuane i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, kažu u policiju.

Osumnjičenog 27-godišnjaka policija je prijavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i uz kaznenu prijavu odveli u pritvorsku jedinicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025