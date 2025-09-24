Zagrebačka policija uhitila je 27-godišnjaka kod kojega je pronađeno preko 66 kilograma marihuane, ali i novac za kojega sumnjaju da je zarađen preprodajom droge
ZAPLJENA
Uhitili dilera (27) u Zagrebu: 'Pao' s više od 66 kg marihuane
Čitanje članka: < 1 min
U policiji kažu da su kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je osumnjičeni s ciljem daljnje preprodaje nabavljao veće količine marihuane koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u poslovnom prostoru na području Susedgrada.
Pretragom tog prostora i automobila koji osumnjičeni koristi policajci su pronašli 63 paketa s preko 66,7 kilograma marihuane i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, kažu u policiju.
Osumnjičenog 27-godišnjaka policija je prijavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i uz kaznenu prijavu odveli u pritvorsku jedinicu.
