Obavijesti

News

Komentari 4
23 MILIJUNA EURA

Zagreb ulaže milijune u kulturu: Najavili pet novih projekata

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb ulaže milijune u kulturu: Najavili pet novih projekata
Predstavljena nova kapitalna ulaganja u kulturnu infrastrukturu grada Zagreba | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Od napuštenih prostora do modernih centara: Stižu galerije, dvorane i kulturni hubovi vrijedni 23 milijuna eura

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević predstavio je novi val ulaganja u kulturnu infrastrukturu, najavivši pet projekata ukupno vrijednih oko 23 milijuna eura, koji će se financirati iz gradskog proračuna. Riječ je o Kulturno-umjetničkom centru Pluto, Muzičkom centru Tesarna u Gredelju, Kulturnom centru Jelkovec, Interkulturnom društvenom centru Tržnice Trnje i Galeriji Draškovićeva. Realizacijom ovih zahvata grad će dobiti oko 10.000 četvornih metara novih prostora za kulturu i umjetnost. - Naš je temeljni cilj kultura dostupna i priuštiva svima, u otvorenim prostorima u koje su svi dobrodošli. Ovim projektima aktiviramo zapuštene ili nedovršene prostore i dajemo im društvenu namjenu - rekao je Tomašević, dodajući kako će građani dobiti nova mjesta okupljanja, a umjetnici dodatne prostore za rad.

FOTO Tomašević, Grlić Radman i Vučković čistili smeće u Dubravi

Jedan od ključnih projekata planiran je u bivšoj tvornici Pluto u Branimirovoj ulici, gdje će nastati veliki izložbeni prostor, zamišljen kao prvi zagrebački suvremeni kunsthalle. U Draškovićevoj ulici predviđena je nova gradska galerija.

U kompleksu Gredelj zaštićena zgrada Tesarne prenamijenit će se u glazbeni centar s edukativnim i koncertnim sadržajima, dok će u Starom Trnju niknuti interkulturni društveni centar s galerijom i manjom dvoranom.

Veliko naselje Sopnica-Jelkovec u Sesvetama dobit će centar namijenjen kulturnim i društvenim aktivnostima, uključujući veliku dvoranu i prostore za radionice.

Tomašević: Danas se otvara podvožnjak na Slavonskoj

Pročelnica za kulturu i civilno društvo Emina Višnić naglasila je kako su ovi projekti dio šire strategije razvoja kulture do 2030. godine.

- Realizacija ovih projekata dio je Programa razvoja kulture 2024.–2030. Upravljanje će se temeljiti na participativnom modelu, kroz partnerstva i suradnju s različitim akterima - istaknula je.

Grad već provodi niz velikih investicija u kulturi. U tijeku su radovi na Paromlinu, gdje će se nalaziti nova središnja knjižnica i društveno-kulturni centar, kao i obnova Kina Europa, Umjetničkog paviljona, Muzeja za umjetnost i obrt, Kuće hrvatskog filma te Kazališta Komedija.

Tomašević: Kada inicijativa 'Hod za život' dostavi dokumentaciju, tada će i dobiti svoju dozvolu

Ukupna vrijednost projekata koji su trenutačno u izgradnji iznosi 209,1 milijun eura, pri čemu se najveći dio financira iz europskih fondova, dok ostatak dolazi iz gradskog i državnog proračuna.

Uz novih 23 milijuna eura za projekte predstavljene danas, grad pokreće i obnovu Kina Tuškanac te priprema rekonstrukciju i proširenje kulturnih centara u Novom Zagrebu, Ribnjaku, Maksimiru i Dubravi, vrijedne dodatnih 38,7 milijuna eura.

Zaključno, Zagreb planira u razdoblju do 2030. uložiti više od 132 milijuna eura u kapitalne projekte u kulturi, čime želi značajno proširiti dostupnost kulturnih sadržaja u svim dijelovima grada.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026