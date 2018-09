Zagreb: Vandali razbili vrata udruge koja pomaže migrante

Nepoznati napadač ili više njih razbio je staklo na vratima udruge koja pomaže migrantima 'Are you Syrious?'. Udruga je bila napadnuta i prošle godine kada im je u studenom netko na kombiju razbio staklo, a u ponedjeljak ujutro volonteri su našli uništena vrata centra u naselju Središće.

O incidentu su se oglasili na Facebooku. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

''Samo par mjeseci nakon što nam je Nepoznati Netko ciglom razbio kombi, jutros su naše volontere dočekala razbijena vrata AYS-ova interacijskog centra i socijalne samoposluge u Novom Zagrebu. Ovakvi bezumni izljevi agresije u pravilu se događaju u vrijeme kada se u medijima aktualiziraju problemi izbjeglica, a time poraste i vidljivost našeg volonterskog rada. Međutim, oni koji nas smatraju izdajicama, Soroševim plaćenicama i čime sve ne, vjerojatno ne znaju da u AYS već pune tri godine volontiraju hrvatski branitelji, potplaćene medicinske sestre, učitelji i učiteljice, nezaposleni, umirovljenici, studenti... ljudi koji znaju što je potreba, ali koji isto tako znaju otvoriti srca drugima.

I kada Nepoznati Netko zavitla ciglu u naša vrata, on ju baca upravo na te ljude. A to je sramotno i nije fer. Važno je reći da u našem integracijskom centru volontiraju i sami tražitelji azila i azilanti. Na to smo posebno ponosni jer nas ti ljudi iznova uče i dokazuju da se dobro dobrim vraća, bez obzira na ovakve prolazne distrakcije.

Pravne informacije, psihosocijalnu podršku i najnužnije potrepštine poput odjeće ili higijenskih potrepština u našem integracijskom centru mogu besplatno dobiti svi kojima su te stvari potrebne, bez obzira jesu li Hrvati, Sirijci, pripadnici većine ili manjine. Tu se svakodnevno igraju djeca svih nacionalnosti, dok njihovi roditelji uz šalicu kave ili čaja razmjenjuju životna iskustva.

Integracijski centar i socijalna samoposluga AYS-a otvoreni su svima i tako će ostati. Ako nam želite pomoći u popravku vrata, jer za to budžet nemamo, naš IBAN se nalazi na coveru ove facebook stranice. Procjena troška je 1300 kn, a eventualni višak prikupljenih sredstava upotrijebit ćemo za kupnju školske opreme djeci o kojoj skrbimo. Ako nemate ili ne želite donirati, to je sasvim ok, i dijeljenje ovog statusa će pomoći. A mi se vidimo na adresi Brune Bušića 42, uz nezaobilaznu toplu šalicu čaja i nadamo se, novo staklo.''