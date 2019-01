Bandić tvrdi: Javio mi se jedan budući saborski zastupnik

Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i dobrovoljna vatrogasna društva dobila su u srijedu šest novih vatrogasnih vozila i četiri visokotlačna modula za gašenje požara čiju je nabavu sa 7,2 milijuna kuna financirao Grad.

Danas je sretan dan vatrogascima, u naše garaže ući će nova vatrogasna vozila, rekao je predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba Zlatko Križanić i zahvalio gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je nazočio primopredaji u krugu Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba. Križanić je najavio da će se, "marom dobrog gospodara", od onih koji su dobili nova njihova stara vozila prebaciti onima koji ih nemaju ili imaju lošija. "Tom rošadom doći ćemo do novijeg voznog parka i u dobrovoljnom vatrogastvu", rekao je Križanić.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je da će nova oprema uvelike pridonijeti povećanju opće sigurnosti građana Zagreba. Među novim vozilima jedno je za teške tehničke intervencije, odnosno za intervencije nakon prometnih nesreća ili katastrofa; zatim dvije cisterne sa velikim količinama vode od 5000 litara, što je, kazao je, u Zagrebu dovoljno jer postoji i 25.000 hidranata; malo tehničko navalno vozilo sa 1500 litara vode, te dva "pick up" vozila s modulima sa visokim pritiskom za gašenje koja se daju lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Gradonačelnik Bandić je rekao da su nova vozila nabavljena "za slučaj ne daj Bog da treba". Uz želju da se što manje upotrebljavaju, svim vatrogascima, dobrovoljnim i profesionalnim, čestitao je na trudu i radu jer, kako je rekao, oni, policija i Hitna pomoć su "jedini ljudi ili među rijetkima u Zagrebu koji rade više od gradonačelnika".

Novinare su zanimala i politička pitanja, pa su gradonačelnika podsjetili na obećanje da će poslije Nove godine govoriti o najavljenom povećanju svojeg saborskog Kluba a možda i kluba u Gradskoj skupštini. Bandić je odgovorio da će o politici govoriti u prostorijama svoje stranke u Praškoj ulici, ali je i dometnuo da mu se danas, upravo kad je dolazio na primopredaju vatrogasnih vozila, "javio jedan budući saborski zastupnik".

"Valjda Bog tako hoće, valjda Bog hoće one koji rade, koji se trude, koji se zalažu, koji donose odluke, pogriješe, isprave grešku u hodu, preuzimaju rizik, rade od grada europsku metropolu 19 godina, salonski ne ljevičare, ne desničare, nego delaju. I oni koji svi hoće delati doći će u Klub Stranke rada i solidarnosti ili sada ili za šest mjeseci ili godinu dana, svejedno je. Nećemo odustati dok rad i solidarnost, koji u gradu Zagrebu ubire plodove rezultata, ne pokrenu cijelu Hrvatsku," poručio je Bandić.

Na upit koliko još kanti za razvrstavanje otpada treba biti podijeljeno građanima, Bandić je rekao novinarima da će to pitati direktoricu ZGOS-a i pročelnicu Gradskog ureda za gospodarstvo, jer da "moraju znati da se gradonačelnik bavi vizijom, a ne kantama". Rekao je da se kantama bave njegovi ljudi, a on je na čelu kolone. "Dobri ćaća grada - to je gradonačelnik, i to šest mandata...", rekao je Bandić.

