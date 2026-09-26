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POKAZIVAO STAN KUPCIMA

Zagreb: Vlasnik ušao u stan dok podstanarke nije bilo. Tužila ga je i osuđen je na uvjetnu kaznu

Piše 24sata,
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Zagreb: Vlasnik ušao u stan dok podstanarke nije bilo. Tužila ga je i osuđen je na uvjetnu kaznu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vlasnik je stan otključao dok podstanarke nije bilo kod kuće kako bi ga pokazao potencijalnim kupcima. Sud je zaključio da je time narušio nepovredivost doma

Neobičan slučaj iz Zagreba završio je na sudu nakon što je vlasnik bez dopuštenja podstanarke ušao u stan koji joj je iznajmio. Sud ga je proglasio krivim za narušavanje nepovredivosti doma te ga osudio na tri mjeseca uvjetnog zatvora.

Kako piše portal Danica, vlasnik je stan u prosincu iznajmio ženi koja je u njemu živjela sa svojom djecom, a ugovor o najmu sklopljen je na godinu dana. Međutim, dok podstanarke nije bilo kod kuće, vlasnik je otključao vrata i ušao u stan kako bi ga pokazao potencijalnim kupcima. Podstanarka ga je nakon incidenta kazneno prijavila.

Sud je zaključio da vlasnik za ulazak u stan nije imao odobrenje podstanarke. U nepravomoćnoj presudi navodi se kako je time počinio kazneno djelo protiv privatnosti, odnosno narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora. Tijekom postupka sud je izveo više dokaza, među kojima je bila i SMS poruka koju joj je vlasnik poslao.

Prema informacijama koje donosi Danica, sud ga je na kraju proglasio krivim i izrekao mu kaznu od tri mjeseca zatvora, uvjetno. Uz to mora platiti i 100 eura troškova kaznenog postupka. Presuda zasad nije pravomoćna te se na nju može žaliti u zakonskom roku.

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