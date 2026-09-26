Zagreb: Vlasnik ušao u stan dok podstanarke nije bilo. Tužila ga je i osuđen je na uvjetnu kaznu

Neobičan slučaj iz Zagreba završio je na sudu nakon što je vlasnik bez dopuštenja podstanarke ušao u stan koji joj je iznajmio. Sud ga je proglasio krivim za narušavanje nepovredivosti doma te ga osudio na tri mjeseca uvjetnog zatvora.

Kako piše portal Danica, vlasnik je stan u prosincu iznajmio ženi koja je u njemu živjela sa svojom djecom, a ugovor o najmu sklopljen je na godinu dana. Međutim, dok podstanarke nije bilo kod kuće, vlasnik je otključao vrata i ušao u stan kako bi ga pokazao potencijalnim kupcima. Podstanarka ga je nakon incidenta kazneno prijavila.

Sud je zaključio da vlasnik za ulazak u stan nije imao odobrenje podstanarke. U nepravomoćnoj presudi navodi se kako je time počinio kazneno djelo protiv privatnosti, odnosno narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora. Tijekom postupka sud je izveo više dokaza, među kojima je bila i SMS poruka koju joj je vlasnik poslao.

Prema informacijama koje donosi Danica, sud ga je na kraju proglasio krivim i izrekao mu kaznu od tri mjeseca zatvora, uvjetno. Uz to mora platiti i 100 eura troškova kaznenog postupka. Presuda zasad nije pravomoćna te se na nju može žaliti u zakonskom roku.