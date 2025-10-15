Nešto prije 14 sati stigla je dojava o požaru stana u zgradi u Ulici Frana Bošnjakovića u Zagrebu. Intervencija je u tijeku
DIM UPLAŠIO LJUDE
Zagreb: Zapalio se stan u zgradi na Vrbiku, vatrogasci u akciji
Dim je uznemirio stanare zagrebačkog naselja Vrbik nešto prije 14 sati. Prema dojavama, radi se o požaru u jednom stanu u Ulici Frana Bošnjakovića.
Prema informacijama s terena, ondje je poslano četiri vatrogasna vozila s 13 vatrogasaca.
Intervencija je u tijeku.
