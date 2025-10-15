Zagreb: Zapalio se stan u zgradi na Vrbiku, vatrogasci u akciji

Dim je uznemirio stanare zagrebačkog naselja Vrbik nešto prije 14 sati. Prema dojavama, radi se o požaru u jednom stanu u Ulici Frana Bošnjakovića.

Prema informacijama s terena, ondje je poslano četiri vatrogasna vozila s 13 vatrogasaca.

Intervencija je u tijeku.