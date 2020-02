Zagrebačka karantena: Treba nam 15 minuta da se zaštitimo

Karantena u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potpuno je zaštićena i gotovo neprobojna. Ako postoji potreba da se nekoga smjesti u karantenu, on do bolnice dolazi vozilom uz pratnju te ga dočekuju do posebno izrađenog lifta. Naime, on ima vanjski ulaz i ključ koji je samo kod medicinskog osoblja. Dizajniran je tako da se ne zaustavlja na svim katovima nego ide direktno na odjel. Kako nam je ispričala spec. infektologije dr. med. Davorka Dušek, imaju posebne zaštitne mjere za pripremu i oblačenje kako bi zaštitili pacijenta, ali i sebe.

- Ladice u kojima stoje dijelovi zaštitne opreme smo označili brojevima po redoslijedu oblačenja, tako da se nitko u brzini ne može zabuniti ili zaboraviti obući neki odjevni predmet - rekla nam je Dušek.

Treba im čak i do 15 minuta dok navuku svaki dio zaštitnog odijela. Potom se pacijenta vodi vanjskim hodnikom do karantene, a riječ je o bolničkoj sobi koja je sterilna. Pacijent, ali i medicinsko osoblje koje je s njim stiglo u pratnji također se mora presvući u jednokratnu odjeću. Njihovu staru odjeću zbrinjava se kao opasan medicinski otpad po posebnim protokolima, a tu ide i sav pribor koji se koristi u karanteni.

