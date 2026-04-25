Policajci su u noći na subotu iz prometa isključili 72 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz zagrebačke policije. Zabilježena su ukupno 439 prometna prekršaja
Zagrebačka policija iz prometa isključila 72 pijana vozača, rekorder imao 2,7 promila
Najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 44-godišnjaka koji je upravljao vozilom na Črnomercu pod utjecajem od 2,7 promila.
Tijekom provođenja akcije ''Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu'', na području zagrebačke policije zabilježena su ukupno 439 prometna prekršaja.
Uz 72 slučaja vožnje pod utjecajem alkohola, utvrđeno je i 166 prekršaja nepropisne brzine, 39 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 35 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji.
Akcija je usmjerena na sprječavanje počinjenja najtežih prometnih prekršaja, prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga, te radi sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.
