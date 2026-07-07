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Tukli ga do nesvijesti

Zagrebačka policija riješila pokušaj teškog ubojstva na Trešnjevci: Petero uhićenih!

Piše Ivan Jukić,
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Zagrebačka policija riješila pokušaj teškog ubojstva na Trešnjevci: Petero uhićenih!
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Napad se dogodio 28. svibnja oko 2.45 sati na parkiralištu u Horvaćanskoj cesti

Petorica osumnjičenih, među kojima su dvojica maloljetnika, završila su pod istragom zbog sumnje da su krajem svibnja na zagrebačkoj Horvaćanskoj cesti brutalno pretukli muškarca (32), a potom ga i opljačkali. Naime, kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni su dvojica 20-godišnjaka, 36-godišnjak te dvojica maloljetnika. Tereti ih se za pokušaj teškog ubojstva, dok se dvojicu osumnjičenih tereti i za razbojništvo.

Kako navodi policija, napad se dogodio 28. svibnja oko 2.45 sati na parkiralištu u Horvaćanskoj cesti. Petorica su muškarca fizički napala, srušila ga na tlo te ga rukama i nogama udarala po glavi i tijelu. Napad su, sumnja policija, nastavili i nakon što je 32-godišnjak ostao bez svijesti.

Povod je navodno bila tetovaža koju je student imao, a nije isključeno ni da je okidač tom zločinu, kako smatra zagrebačko tužiteljstvo, uz koristoljublje i niske pobude, odnosno mržnju prema jednoj navijačkoj skupini, bio u startu i njegov naglasak, prenosi Jutarnji list.

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Navodno su pretukli studenta Hrvatskog vojnog učilišta u Zagrebu koji je tijekom boravka u klubu upitao osumnjičene bi li mu mogli dati nekoliko cigareta. 

- Ajde, dođi van, imamo ti cigarete za dati - odgovorili su žrtvi osumnjičeni nakon što su vidjeli klupsku tetovažu koju je imao na vidljivom mjestu.

Tijekom napada jedan od 20-godišnjaka i jedan maloljetnik navodno su oštećenom ukrali mobitel, novac i službenu iskaznicu, čime su mu prouzročili materijalnu štetu od oko 400 eura.

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Unatoč težini napada, 32-godišnjak je zadobio lakše tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svih pet osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Posebno izvješće dostavljeno je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu te Županijskom državnom odvjetništvu za mladež u Novom Zagrebu.

Policija je također izvijestila da je prema trojici od pet osumnjičenih i ranije postupala te protiv njih podnosila kaznene prijave.

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