CILJANA AKCIJA

Zagrebačka policija u nekoliko sati nadzora tzv. žute trake uočila 86 prekršaja

U akciji je policija pratila prekršaje vožnje tzv. žutom trakom namijenjenoj kretanju vozila javnog prijevoza putnika: tramvaja, autobusa i taxi vozila

Zagrebačka policija u četvrtak prijepodne provela je kratkotrajnu ciljanu akciju nadzora prometa i vožnje tzv. žutom trakom na frekventnim gradskim prometnicama radi povećanja prometne protočnosti i sigurnosti, a u svega nekoliko sati uočila je čak 86 prekršaja.  

U akciji je policija pratila prekršaje vožnje tzv. žutom trakom namijenjenoj kretanju vozila javnog prijevoza putnika: tramvaja, autobusa i taxi vozila te prekršaje nepropisnog prestrojavanja na frekventnim gradskim prometnicama odnosno na raskrižjima Avenije Većeslava Holjevca i Damira Tomljanovića Gavrana, Nove ceste i Tratinske ulice te na Savskoj cesti.

"Navedene lokacije odabrane su sukladno percepciji problematike na pojedinim prometnicama, ali i prijedlozima građana na koje su ukazali upućenim podnescima i prijavama putem aplikacije Sigurnost i povjerenje", priopćila je policija u petak.

Akcija je provedena radi povećanja sigurnosti u prometu i osiguravanja veće prometne protočnosti s obzirom na to da vožnja "žutom trakom" često usporava vozila javnog prijevoza.

OČEVID TRAJE VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sudarili se automobil i policija
VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sudarili se automobil i policija

Od ukupno 86 ciljanih prometnih prekršaja, 72 prekršaja vožnje žutom trakom bilo je Avenijom Većeslava Holjevca i Savskom cestom, a 14 prekršaja nepropisnog prestrojavanja na raskrižju Nove ceste i Tratinske ulice.

Također, uz "ciljane" prekršaje, policajci su tijekom nadzora utvrdili i ostale prekršaje iz područja sigurnosti prometa, poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, uporabe mobitela i nepropisnog kretanja pješaka.

Tako su oko 8,30 sati na Novoj Cesti zaustavili 48-godišnjaka koji je bez kacige vozio romobil, a daljnjom kontrolom utvrđena mu je koncentracija alkohola od 3,06 g/kg u organizmu zbog čega je isključen iz prometa te mu je izdana obavijest o počinjenom prekršaju.

