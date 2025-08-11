Zagrebačka policija uhitila ženu koju sumnjiče za trgovinu ljudima: Zatočila strane radnice

Zagrebačka policija je u koordinaciji s PN USKOK-om podignula kaznenu prijavu i uhitila 37-godišnju direktoricu trgovačkog društva na području Zagrebačke županije, osumnjičenu za trgovanje ljudima na štetu pet stranih državljanki između 29 i 47 godina. Kriminalističkom istragom je utvrđeno da je uhićena 37-godišnjakinja, kao direktorica, žrtve obmanjivala lažnim obećanjima o vrsti i uvjetima rada prije zapošljavanja te je stvorila odnos ovisnosti tako što im nije isplaćivala plaće i oduzela im je putne isprave.

Također je žrtvama kaznenog djela obećavala kako će im ishoditi dozvole boravka i rada za državljane trećih zemalja i regulirati njihov status stranca u Hrvatskoj, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

- Sumnja se da ih je zaključavala i zabranila bilo kakav kontakt s drugim osobama na mjestima gdje su radile ili u smještaju u kojem su boravile, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kada bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine - izvijestili su iz PUZ-a.

Žrtve su državljanke trećih zemalja

U petak, 8. kolovoza 2025. policijski su službenici u objektu na području zagrebačke županije u domu za starije i nemoćne osobe, obavili nadzor gdje su zatečene tri državljanke trećih zemalja zaključane u objektu. Odmah su izdvojene i stavljene pod zaštitu, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, troje zatečenih korisnika smještaja, osobe starije životne dobi, odlukom dežurnog socijalnog radnika premješteno je u druge smještaje.

Ostale dvije žrtve kaznenog djela istovjetnog kaznenog djela pronađene su na drugoj lokaciji te su također odmah stavljene pod zaštitu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena 37-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.