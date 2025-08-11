Obavijesti

News

Komentari 0
VLASNICA STARAČKOG DOMA

Zagrebačka policija uhitila ženu koju sumnjiče za trgovinu ljudima: Zatočila strane radnice

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagrebačka policija uhitila ženu koju sumnjiče za trgovinu ljudima: Zatočila strane radnice
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Policija je u objektu na području zagrebačke županije u domu za starije i nemoćne osobe, obavila nadzor gdje su zatečene tri strankinje zaključane u objektu

Zagrebačka policija je u koordinaciji s PN USKOK-om podignula kaznenu prijavu i uhitila 37-godišnju direktoricu trgovačkog društva na području Zagrebačke županije, osumnjičenu za trgovanje ljudima na štetu pet stranih državljanki između 29 i 47 godina. Kriminalističkom istragom je utvrđeno da je uhićena 37-godišnjakinja, kao direktorica, žrtve obmanjivala lažnim obećanjima o vrsti i uvjetima rada prije zapošljavanja te je stvorila odnos ovisnosti tako što im nije isplaćivala plaće i oduzela im je putne isprave.

TRAŽE GA SVE SLUŽBE FOTO Ovo je zabranjeno mjesto za kupanje u Dravi: Muškarac skočio u rijeku i nije izronio
FOTO Ovo je zabranjeno mjesto za kupanje u Dravi: Muškarac skočio u rijeku i nije izronio

Također je žrtvama kaznenog djela obećavala kako će im ishoditi dozvole boravka i rada za državljane trećih zemalja i regulirati njihov status stranca u Hrvatskoj, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

- Sumnja se da ih je zaključavala i zabranila bilo kakav kontakt s drugim osobama na mjestima gdje su radile ili u smještaju u kojem su boravile, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kada bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine - izvijestili su iz PUZ-a.

Žrtve su državljanke trećih zemalja

U petak, 8. kolovoza 2025. policijski su službenici u objektu na području zagrebačke županije u domu za starije i nemoćne osobe, obavili nadzor gdje su zatečene tri državljanke trećih zemalja zaključane u objektu. Odmah su izdvojene i stavljene pod zaštitu, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, troje zatečenih korisnika smještaja, osobe starije životne dobi, odlukom dežurnog socijalnog radnika premješteno je u druge smještaje.

TUŽNA GODIŠNJICA Godina dana od strašne tragedije trajekta Lastovo
Godina dana od strašne tragedije trajekta Lastovo

Ostale dvije žrtve kaznenog djela istovjetnog kaznenog djela pronađene su na drugoj lokaciji te su također odmah stavljene pod zaštitu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena 37-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...
GASILI GA I KANADERI

FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...

Veliki požar izbio je u ponedjeljak kod Splita. Na terenu je u jednom trenutku bilo više od 150 vatrogasasca...
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'
OBITELJI SU SLOMLJENE

Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'

Na trajektu Lastovo na Malom Lošinju živote su izgubila trojica pomoraca Denis Šarić, Boško Kostović i Marko Topić pod nekoliko tona teškom rampom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025