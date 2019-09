Škola je uvela participaciju od 100 kn: 'To je za obrazovanje'

Uoči prvoga dana škole, Druga ekonomska škola u Zagrebu od roditelja svojih učenika zatražila je da uplate po 100 kuna za participaciju u, kako navode, povećanim troškovima obrazovanja.

Obavijest o tome objavili su na stranicama škole gdje navode:

Nastava u školskoj godini 2019./2020. počinje u ponedjeljak 9. 9. 2019. u 10,00 sati.

Prvi tjedan nastava je u prijepodnevnom turnusu te će ostale dane u prvom tjednu nastava počinjati u 8,00 sati.

Učenici prvih razreda trebaju doći ranije te prije nastave na ulazu u školu vidjeti u koji su razred raspoređeni.

Novi učenici drugih, trećih i četvrtih razreda te ponavljači iz naše škole trebaju u 9,45 sati doći u tajništvo (soba 4./II. kat) te vidjeti u koji su razred raspoređeni.

Svi učenici škole od ove školske godine plaćaju participaciju u povećanim troškovima obrazovanja u iznosu od 100,00 kuna. Učenici prvih razreda participaciju su platili prilikom upisa, a ostali učenici participaciju trebaju platiti do 30. rujna 2019.

Svima želimo sretan i uspješan početak nove školske godine!

Ravnateljica:

Ana Naletilić, dipl. oec.

Ravnateljica: Tako je u skoro svim školama

Ravnateljica Naletilić objasnila je za Index zašto su uveli naknadu:

- To vam je tako u skoro svim školama u Zagrebu, skoro sve škole to imaju. To je u članku 19 Odluke o upisu koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i to je temelj za odluku. Dobili smo naravno suglasnost osnivača, Grada Zagreba, i to se onda može napraviti. Škole imaju participacije od 100 do 500 kuna. To su točne informacije. Nije u redu da se sad o nama priča kad stvarno imamo najmanji iznos.

Na pitanje jesu li problemi s nedostatkom novca novijeg datuma i jesu li tražili novac od Grada ako im ga nedostaje, odgovorila je:

- Nismo ništa tražili. Potrebe su vam jednostavno sve veće. Prošle godine smo uveli e-dnevnike, imamo puno računala. Ne možemo više disati. Ne bih ništa rekla protiv Grada, lijepo komuniciramo. To je valjda hrvatski standard, opći problem. Vidjeli smo da smo da drugi imaju participaciju, da svi bolje funkcioniraju, a da mi dišemo na škrge pa sam ove godine rekla: 'Ajde dobro, šta sad, idemo i mi.'

