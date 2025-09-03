Zagrebačka županija: Gotovo 31 tisuća učenika sjeda u školske klupe. 'Imali smo niz investicija'

Prvog dana školske godine u osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija kreće ukupno 19.633 učenika i to 12.768 u osnovne i 6865 u srednje škole, dok u osnovne škole kojima su osnivači gradovi kreće još 11.223 učenika, rečeno je na konferenciji za medije u srijedu.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić se osvrnuo na niz investicija u školstvu, koje su se najvećim dijelom realizirale tijekom školskih praznika. Tako su obnovljene školske sportske dvorane, uređena vanjska igrališta, sanirani krovovi i vodovodne mreže te uređeni sanitarni prostori i podovi u više škola diljem županije.

Govoreći o energetskim obnovama, Kožić je istaknuo kako se do kraja ove godine u Zelini očekuje završetak radova na OŠ Dragutina Domjanića i pripadajuće sportske dvorane u vrijednosti 5 milijuna eura i SŠ Dragutina Stražimira u vrijednosti 1,7 milijuna eura.

S 2,4 milijuna eura energetski se obnavlja i OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, gdje bi radovi trebali biti gotovi do proljeća, a za 1,1 milijun eura vrijednu energetsku obnovu OŠ Jakovlje u tijeku je javna nabava za izvođenje radova.

"Za ova četiri školska objekta ukupne vrijednosti 10,2 milijuna eura Zagrebačka županija osigurala je 5 milijuna eura putem NPOO-a, a preostalih 5,2 milijuna eura u vlastitom proračunu", rekao je Kožić, dodavši kako je u tijeku i 1,7 milijuna eura vrijedna energetska obnova OŠ Kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću koja se u potpunosti provodi putem APN-a, a čiji se završetak radova očekuje u ožujku sljedeće godine.

Kožić je podsjetio kako je prije godinu dana najavio projekte u vrijednosti 95 milijuna eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a sada istaknuo da je Zagrebačkoj županiji odobreno i ugovoreno 80 milijuna eura bespovratnih sredstava za 12 školskih projekata ukupne vrijednosti 94 milijuna eura.

Riječ je, između ostalog, o izgradnji novih osnovnih škola sa sportskim dvoranama u Dugom Selu i Kominu, dogradnji škola u Prigorju Brdovečkom, Ivanić-Gradu i Rugvici te rekonstrukciji i dogradnji područnih škola u Strmcu i Gornjoj Bistri.

"Kada je u pitanju gradnja škola, Zagrebačka županija ima puno 'utakmica u nogama'“, rekao je Kožić, podsjetivši na preko 50 izgrađenih i dograđenih školskih objekata.

Tijekom ljetnih praznika Zagrebačka županija provela je javni poziv kojim je tražila 270 pomoćnika u nastavi za ukupno 302 učenika. Pomoćnici, njih 150, koji su već educirani započeti će s radom s prvim danom nastave, a preostalih stotinjak kandidata uključit će se u projekt „Prsten potpore“ nakon što prođu edukaciju. Do tada će sredstva za njihove plaće osigurati Zagrebačka županija.