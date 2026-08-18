Zagrebačka županija uplatila Omišu 50.000 eura pomoć

Zagrebačka županija uplatila je u utorak Gradu Omišu 50.000 eura pomoći za sanaciju posljedica velikog požara, dok su se 29 vatrogasaca s devet vozila sa izvanredne dislokacije vratili u svoje matične postrojbe, izvijestila je Zagrebačka županija.

Vatrogasci iz Svetog Ivana Zeline, Svete Nedelje, Samobora, Bedenice, Bistre i Stupnika bili su angažirani na gašenju požara na omiškom području, a po završetku zadaće vratili su se u svoje postrojbe.

Zagrebačka županija je zahvalila vatrogascima na profesionalnosti, požrtvovnosti i hrabrosti tijekom angažmana.