Zagrebački aerodrom slavi 2 godine od otvaranja terminala

Zračna luka Franjo Tuđman obilježava dvije godine od otvorenja novog putničkog terminala i transfera cjelokupnog prometa i osoblja u novu infrastrukturu. Jedan od najsuvremenijih i najnovijih terminala u Europi svoja je vrata za putnike i promet otvorio u proljeće 2017. godine, a proteklo su razdoblje obilježili rekordi u prometu putnika i tereta, uvođenje novih linija i aviokompanija, pozitivni rezultati istraživanja zadovoljstva putnika te nagrade struke.

Danas u redovnom prometu zračne luke leti ukupno 30 zrakoplovnih kompanija koje Zagreb povezuju s 46 destinacija u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Zagreb je cjelogodišnjim letovima povezan s brojnim europskim čvorištima - Amsterdam, Bruxelles, Kopenhagen, Frankfurt, Istanbul, London, München, Pariz i Beč te u interkontinentalnom prometu s Dohom, Dubaijem, Tel Avivom, Seoulom i Torontom.

Foto: Josip Škof

Nakon rekordnih rezultata broja putnika od otvorenja novog putničkog terminala u 2017. godini, Zračna luka Franjo Tuđman bilježi dvoznamenkasti kumulativni rast i u 2018. godini. Kontinuirani godišnji rast prometa u 2017. godini iznosio je 12% dok je u 2018. godini iznosio 8%. Nastavak tog trenda očekuje se i do kraja tekuće godine. Uz to, promet tereta u Zračnoj luci Franjo Tuđman čini više od 90% ukupnog prometa tereta u zrakoplovnom prijevozu Republike Hrvatske, a prošle je godine u tom segmentu zabilježen rast od 16%.

Pozitivne prometne rezultate prate i pozitivni rezultati istraživanja zadovoljstva putnika koji potvrđuju kako se radi o jednom od najmodernijih terminala s visokom kvalitetom usluge. Ugledna svjetska organizacija Airports Council International (ACI) 2017. je godine Zračnoj luci Franjo Tuđman dodijelila titulu „Most Improved Airport in Europe“. Prema istom provedenom istraživanju u 2018. godini, Zračna luka Franjo Tuđman proglašena je najboljom zračnom lukom u grupi europskih zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika – „Best in Class“ u čak 10 kategorija, među kojima se ističu učinkovitost osoblja prilikom prijave na let, ljubaznost i susretljivost osoblja zaštite, osjećaj sigurnosti, čistoća terminala te usluga kontrole putovnice i carinske kontrole.

Foto: Josip Škof

Ljetni red letenja 2019. godine započinje zadnjeg vikenda u ožujku, odnosno 31. ožujka i traje do zadnje nedjelje u listopadu tj. 27. listopada 2019. godine. Pojedine zrakoplovne kompanije povećale su kapacitete svojih zrakoplova u Zagrebu i dolaze s većim zrakoplovima nudeći veći broj sjedala, dok su neke kompanije povećale frekvenciju letova s kojima dolaze u Zagreb ili su produljile razdoblje letenja u sezoni. Tako je primjerice, Air Transat dodao još jedan let tjedno prema Torontu, Croatia Airlines još jedan let tjedno prema Dublinu, Aegean Airlines još jedan let tjedno prema Ateni te Air Serbia još jedan let tjedno prema Beogradu. Povećanje kapaciteta uveli su Iberia na letu za Madrid, Vueling na letu za Barcelonu, Eurowings na letu za Dusseldorf i LOT na letu za Varšavu. Uz to, Croatia Airlines sa sezonskim linijama u ljetnom redu letenja započela je 15 dana ranije.

Foto: Josip Škof

U posljednjih pet godina, od početka koncesijskog razdoblja, zagrebačka zračna luka bilježi porast prometa od 45% i kontinuirano širi svoju mrežu. Kontinuirano se investira u različite aktivnosti vezane za modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta zračne luke, sukladno koncesijskom ugovoru. Početkom ožujka postavljen je četvrti karusel čime će se dodatno ubrzati proces preuzimanja prtljage te dodatno poboljšati iskustvo putnika. U tijeku je i izgradnja parkirališta za aerodromsku opremu na tzv. zračnoj strani zračne luke ukupne površine 6.000 m2, uređenje VIP salona i dodatna infrastrukturna proširenja.

Ususret obilježavanju druge obljetnice otvorenja novog putničkog terminala u utorak je u prostoru međunarodnog odlaska Zračne luke Franjo Tuđman održan koncert Zagrebačkih solista, kultnog i svjetski poznatog ansambla kao još jedna u nizu aktivnosti koje izravno doprinose kvaliteti usluge putnicima.