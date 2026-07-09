Zagrebački Avenue Mall dobio novog vlasnika: Sklopili posao vrijedan čak 100 milijuna eura

InterCapital Real Estate Fund Alfa je izvijestio u četvrtak o stjecanju stopostotnog vlasništva nad zagrebačkim Avenue Mallom, uz pripadajući poslovni kompleks Avenue Centar, pri čemu vrijednost transakcije koja se odnosi na stjecanje nekretnine doseže približno 100 milijuna eura.

- Kupoporodajnim ugovorom koji je potpisan s dosadašnjim vlasnicima od kojih je većinski GTC (Globe Trade Centre), jedan od vodećih paneuropskih investitora i upravitelja komercijalnim nekretninama, Fond stječe stopostotno vlasništvo nad Avenue Mallom, a uz njega preuzima i pripadajući poslovni kompleks Avenue Centar. Vrijednost transakcije, koja se odnosi na stjecanje nekretnine, je približno 100 milijuna eura, a njeno se zaključenje očekuje do 31. srpnja - navodi se u priopćenju.

Tako, nakon što je sredinom prošle godine kupio vlasnički udio u trgovačkom centru City Center One u Splitu, InterCapital Real Estate Fund Alfa svoj portfelj osnažuje još jednim poznatim trgovačkim centrom, pri čemu mu je kupnja Avenue Malla najveća dosadašnja akvizicija.

Otvoren 2007. godine, objekt obuhvaća približno 28.000 netara kvadratnih maloprodajnog prostora, oko 7.000 kvadrata uredskih površina te više od 900 parkirnih mjesta.

Akvizicija Avenue Malla dolazi u trenutku snažnog zamaha Fonda čiji je cilj pozicionirati se kao jedna od vodećih institucionalnih platformi za ulaganje u komercijalne nekretnine u jugoistočnoj Europi. U prvoj godini poslovanja InterCapital Real Estate Fund Alfa ostvario je prinos oko 10 posto godišnje, zahvaljujući pažljivo provedenim akvizicijama City Centera One Split, hotela Bonavia u Rijeci, te uredske zgrade Matrix D u Zagrebu. Ovom transakcijom imovina fonda pod upravljanjem bi trebala premašiti 200 milijuna eura, istaknuto je.

U priopćenju se prenose i izjave predsjednika uprave InterCapital Real Estatea Arna Willemsa i člana uprave Fonda Andreja Erjavca.

- Naš Fond predstavlja prekretnicu na hrvatskoj investicijskoj sceni jer se s njime konačno otvara prilika za domaće institucionalne ulagatelje ali i pojedinačne ulagatelje da se uključe i zajednički ulažu u prvoklasne nekretnine, umjesto da ulaganja prepuštaju strancima. Ovakvim se ulaganjima kapital zadržava u Hrvatskoj te se jača ukupna financijska neovisnost zemlje, te omogućava kvalitetnija diversifikacija ulagačkih opcija. Ova akvizicija je u potpunosti usklađena sa strategijom Fonda usmjerenom na ulaganje u core i core-plus komercijalne nekretnine koje mogu generirati stabilan dugoročan prihod i rast vrijednosti kapitala za ulagatelje - rekao je Willems.

- Avenue Mall jedno je od najprepoznatljivijih maloprodajnih odredišta u Hrvatskoj i istinski jedinstvena imovina na zagrebačkom tržištu. Njegova strateška lokacija, stabilno poslovanje i potencijal za daljnje stvaranje vrijednosti čine ga izvrsnim odabirom u okviru naše dugoročne investicijske strategije. Nakon zaključenja transakcije naš će prioritet biti održati visoku kvalitetu poslovanja, uz selektivnu provedbu inicijativa usmjerenih na daljnje unaprjeđenje korisničkog iskustva, podršku najmoprimcima i jačanje pozicije Avenue Malla kao vodećega maloprodajnog odredišta u okolnom području - izjavio je Erjavec.